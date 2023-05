Omwonenden speelveld Assen vinden geluid wel meevallen, maar snappen ook de klachten

De geluidsoverlast van een speelveld in de buurt van twee basisscholen in Assen is volgens omwonenden sinds een jaar behoorlijk afgenomen. Na het weghalen van ijzeren hekken is er veel minder lawaai in de buurt.

Een voorgenomen besluit van de gemeente Assen om nog slechts 44 kinderen tegelijk op het veld te laten spelen, komt daarom voor veel van hen als een verrassing. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe.

'Gezellig geluid'

Op de scholen (IKC Het Sterrenschip en CKC Het Krijt) zitten zo'n vierhonderd leerlingen en die mogen allemaal twee keer per dag naar buiten. Ze rennen achter elkaar aan, trappen tegen een bal of spelen op de schommel. Samen produceren de kinderen een hoop geluid.

Omwonenden Jacob en Harriët Kleef hebben desondanks de achterdeur open. Ze wonen op de hoek van hun rijtje, dicht bij het speelveld. "Je hoort ze hier duidelijk, maar ik vind dit eigenlijk wel gezellig geluid", zegt Harriët Kleef. "Het is voor ons acceptabel."

Zeven jaar wonen ze hier al, vanaf het moment dat hun huis is gebouwd. De scholen en het speelveld waren er toen al. "In het begin vonden we het wel lastig, want het kan best lawaaierig zijn", vertelt Jacob Kleef. "Maar je went eraan en we wonen nu eenmaal naast een school."

Klachten over geluidsoverlast

Desondanks is er vanuit de buurt geklaagd over geluidsoverlast. De gemeente Assen wil daarom geluidsschermen plaatsen rondom het veld en een maximum stellen aan het aantal spelende schoolkinderen.

De basisscholen zijn het daar niet mee eens. Het zou volgens de schoolbesturen betekenen dat niet alle kinderen meer twee keer per dag buiten kunnen spelen. Ze willen niet dat de kinderen de dupe worden van de situatie en roepen de gemeente daarom per brief op om over een andere oplossing na te denken.

Lawaaihekken zijn weg

De familie Kleef heeft niet geklaagd over overlast, maar is wel blij dat de gemeente een jaar geleden hekken die rondom het veld stonden, weg heeft gehaald.

Niet alleen overdag, maar vooral 's avonds veroorzaakten voetballende kinderen of jongeren lawaai door te trappen tegen het hekwerk. De meeste buurtbewoners vertellen dat ze dat geluid hinderlijk vonden.

Sander Roelfsema, die een huizenblok verderop woont, kan dat beamen. "Dat geluid galmde erg door, tot in je huis. 's Nachts hingen er jongeren, die dan ook tegen het hek trapten. Dat zorgde vaak voor herrie."

'Begrip voor klagende buren'

Ook Roelfsema heeft niet geklaagd over de spelende kinderen, maar hij begrijpt wel dat andere buren er last van hebben. "Persoonlijk stoor me er niet zo aan, maar het geluid kan best overheersend zijn. En als er iets wettelijk niet klopt, dan moet je daar iets mee doen."

Roelfsema doelt op de fout van de gemeente. Bij het bepalen van het bestemmingsplan van de wijk is geen rekening gehouden met het speelveld.