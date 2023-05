Norg wil een Vereniging voor Volksvermaken in Peizer stijl

De Oranjevereniging loopt op de laatste benen en de intocht van Sinterklaas komt al jaren voor een groot deel op één persoon aan. Het verenigingsleven in Norg moet daarom een flinke duw in de rug krijgen, vindt onder meer Berend Hoekstra. Samen met twee andere kartrekkers komt hij met het idee voor een Vereniging voor Volksvermaken Norg.

Vorige week werd een eerste informatiebijeenkomst over de nieuw te vormen stichting door zo'n vijftien man bezocht. "We hadden natuurlijk liever meer mensen gehad, maar we hebben inmiddels al een flinke lijst met namen van mensen die iets willen gaan doen", zegt Hoekstra.

Niet verplicht

De Vereniging voor Volksvermaken zal zich onder andere bezighouden met de organisatie van Koningsdag, Palmpasen en de sinterklaasintocht. Andere evenementen - zoals de Feestvierdaagse in augustus - gaan onder de eigen vlag verder. "Maar mocht de organisatie van zo'n evenement hulp nodig hebben, dan kunnen ze zich tot Volksvermaken wenden", zegt Hoekstra. "Niemand hoeft onderdeel te worden van Volksvermaken maar de mogelijkheid moet er wel zijn."

Hoewel niemand zich verplicht hoeft te voelen, steekt Hoekstra zijn ambitie niet onder stoelen of banken. "De ambitie is dat iedereen in het dorp lid wordt van Volksvermaken Norg", zegt hij. "We nemen een dorp als Peize (met zo'n 1200 leden, red.) als voorbeeld."

Stichting Platform Norg

Volksvermaken moet een dragende rol gaan spelen bij de organisatie van evenementen. Als de stichting er komt, heft de in nood verkerende Oranjevereniging zichzelf op of gaat het fuseren.

Daarnaast moet er een Stichting Platform Norg komen, waarin de Belangenvereniging Norg op zal gaan. "Onder die stichting richten we dan meerdere werkgroepen op, waaronder één voor dorpsbelangen en één voor vergunningsaanvragen. Datzelfde doen we bij Volksvermaken. We zijn nu al druk bezig alle werkgroepen te vullen."