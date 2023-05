Midden-Drenten weten vanavond wie hun nieuwe burgemeester wordt

Wie krijgt op 5 september de ambtsketen van de gemeente Midden-Drenthe omgehangen en is daarmee de nieuwe burgemeester van de grootste gemeente van Drenthe? Dat wordt vanavond bekend.

De gemeenteraad kiest vanavond achter gesloten deuren wie zij naar voren schuift. Het gemeentehuis is op dat moment ook gesloten. Hun besluit wordt daarna in de openbare raadsvergadering bekendgemaakt, die vergadering start om 21.30 uur.

Humor

In januari werd bekend waar Midden-Drenthe naar op zoek ging. Er werd een profielschets opgesteld, inwoners konden daarvoor input leveren. Er kwamen 491 reacties binnen waar de vertrouwenscommissie mee aan de slag ging. Die commissie bestaat uit acht raadsleden, namens iedere partij in de gemeenteraad werd een iemand afgevaardigd.

Er werd gezocht naar een 'sensitief bestuurder die daadkrachtig en verbindend opereert'. "Je zorgt voor een ontspannen sfeer en brengt met humor lucht in het debat", schrijft de commissie in de profielschets. Ervaring in het leiden van debatten is gewenst. Ook wordt verwacht dat de nieuwe burgemeester de hort op gaat om in contact te komen met inwoners en ondernemers.

Twee opties

22 Nederlanders vonden dat zij voldeden aan de wensen in Midden-Drenthe. Zes vrouwen en 16 mannen, waarvan de meesten (9) partijloos zijn of geen politieke voorkeur aangaven. Zes CDA'ers voelden zich geroepen om te schrijven, datzelfde geldt voor twee VVD'ers en twee PvdA'ers. Namens de ChristenUnie, D66 en GroenLinks solliciteerde een kandidaat.

In aanloop naar de sollicitatiegesprekken en een 'extern assessment' haakte één kandidaat af. En dus werd er de afgelopen maanden met 21 gegadigden gesproken. Aan de hand daarvan maakte de commissie een selectie, twee kandidaten zijn nu nog in de race.

"Het is verplicht om altijd twee kandidaten voor te dragen. Alleen de naam van de kandidaat op de eerste plek wordt openbaar", licht de commissie toe. De procedure rond een benoeming van een burgemeester is namelijk geheim.

"De kandidaat wordt uiteindelijk voor benoeming bij de koning voorgedragen. Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester beëdigd door de commissaris van de Koning op dinsdag 5 september 2023."

Cees Bijl

Midden-Drenthe is op zoek naar een burgemeester nadat Mieke Damsma (D66) haar functie in november 2021 neerlegde vanwege haar moeizame relatie met de gemeenteraad. In 2017 werd de voormalig wethouder van Maastricht benoemd.