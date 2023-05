Pearl Village Festival & Weijdepop op losse schroeven, rechter vernietigt vergunning

Het doorgaan van Pearl Village Festival & Weijdepop begin juli in Dalen is onzeker. De vergunning die de gemeente Coevorden heeft afgegeven voor het popfestival, voldoet niet aan de wettelijke eisen en is door de rechter vernietigd. Dat betekent dat het festival, zoals het er nu voorstaat, niet georganiseerd kan worden.

Het festival staat gepland op het terrein naast Reindersdijk in Dalen, niet ver van de woning van drie bezwaarmakers. Zij stapten op 20 april naar de rechter.

Geluidsoverlast

Het trio is niet tegen het festival an sich, maar stoort zich wel aan de wijze waarop, zo verklaarden ze bij de rechter. De buurtbewoners hebben met name last van het geluid dat vanaf het terrein komt. "Dat dreunt overal doorheen. Ook al is dat in de loop van de tijd wel verminderd en draaglijker geworden", gaven ze toe.

Verder ervaren ze overlast door op- en afbouwactiviteiten, de bezoekers die langs hun huizen lopen en daarbij de fietsen die rondom de huizen worden gestald. "We zitten 14 dagen in de chaos", zo formuleerde een van de tegenstribbelaars het.

Gebreken in vergunning

De rechter wees de gemeente vandaag op een aantal tekortkomingen in de huidige vergunning. Zo is niet zorgvuldig vastgelegd wat de eindtijden van het evenement en de bijbehorende muziekfestiviteiten zijn.

Verder ontbreekt het aan helderheid over het maximum wat betreft het aantal bezoekers en het geluidniveau en is nooit gekeken naar een alternatieve locatie voor het evenement, terwijl dat wel had gemoeten omdat buurtbewoners opties hiervoor aandroegen. Aan de Galgaten wordt bijvoorbeeld al een ander evenement gehouden, waarvan diezelfde omwonenden geen overlast ervaren.

Gemeente wast handen in onschuld

De gemeente verweerde zich door te zeggen dat ze het moeten doen met de locaties die onderdeel uitmaken van de aanvraag. In dit geval ging het overduidelijk over het terrein Reindersdijk, achter het spoor. De aanvrager bepaalt voor welke activiteit een vergunning wordt gevraagd en waar die moet worden gehouden. Uit die gegevens bleek volgens de gemeente niet dat er sprake was van een alternatieve locatie en is het niet aan de gemeente om die te zoeken.

De rechter bleef erop hameren dat de gemeente nooit heeft gezocht naar een alternatieve locatie, ook omdat kan worden verondersteld dat die plek er wel is en tot minder bezwaren leidt.

Nu de omgevingsvergunning ongeldig is verklaard, kan de gemeente een nieuwe poging doen. Maar daarin moeten wel de bezwaren van de omwonenden worden meegenomen. Ook onderzoek naar de alternatieve locatie die is aangedragen, is nodig.