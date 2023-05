Onkruid en verzakte graven: ergernis over verpauperd kerkhof in Zwartemeer

"Schandalig." Zo vat Annie Bruinsma uit Klazienaveen in een woord de uitstraling van het kerkhof samen. De aanblik is allesbehalve fraai, vindt ze. Toegegeven, het katholieke kerkhof aan de Hogeweg in Zwartemeer geeft allesbehalve een florissante indruk. Het welig tierende onkruid, verzakte graven en verbrokkelende zerken. Van echt onderhoud kun je niet spreken.

Bruinsma staat wat dat betreft niet alleen. Op sociale media verschenen foto's van het verpauperde kerkhof, gemaakt door een dorpsbewoner. "Hoe is dit mogelijk?", vraagt hij zich af. "Is er dan geen respect meer voor onze overleden familie? Te triest voor woorden."

Waarom wordt hier niks aan gedaan? Het bericht van de dorpeling is inmiddels bijna zestig keer gedeeld op Facebook. Onder de foto's opmerkingen van gelijkgestemden die zich eveneens ergeren aan het verval.

Bruinsma maakt een rondje over de begraafplaats en wijst op een paadje tussen twee rijen zerken dat met gras is ingeplant. De groene grasmat komt hier en daar al boven de zerken uit. Ook hekelt ze de verbrokkelde en beschadigde graven die zich verspreid over het terrein bevinden. Bij velen staat een bordje dat de grafrechten zijn verlopen en dat ontruiming dreigt. Maar volgens Bruinsma zegt dat niet zo veel. "Ze staan er soms al zo lang."

Tranen in je ogen