Vijf partijen kloppen bij Emmen aan voor supermarkt in Delftlanden

Bij de gemeente Emmen hebben zich vijf partijen gemeld die interesse hebben in de bouw van een supermarkt in de wijk Delftlanden.

Volgens een woordvoerder betekent dit nieuws dat er gestart kan worden met de volgende stap in de verkoopprocedure. "We verwachten dat deze in het najaar gaat plaatsvinden. Hopelijk kunnen we dan eind van dit jaar of begin volgend jaar één van deze partijen kiezen."