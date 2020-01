Gespannen situatie Iran deert Drentse reizigers niet: 'Iedereen heeft er zin in'

Dat uitgerekend vannacht de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood na een Amerikaanse droneaanval, is een hard gelag voor 28 passagiers die vandaag vanuit Nederland naar Iran vliegen voor een rondreis van twee weken. De reis wordt georganiseerd door Iliyas Hoshyar van het Asser reisbureau Persian Bridges. Hoewel de situatie in Iran gespannen is, ziet Hoshyar geen beren op de weg.

"We zijn net gezellig met z'n allen koffie aan het drinken en gaan straks boarden. Iedereen heeft er zin in", zegt Hoshyar, als hem op het vliegveld gevraagd wordt of er sprake is van lichte stress onder de reizigers. Het is de bedoeling dat het hele gezelschap vandaag rond het begin van de avond naar Teheran vliegt. "Iran is geen doorsnee vakantieland, dus iedereen die meevliegt, is wel wat gewend. Sommigen van ons zijn bijvoorbeeld ook in Cuba of Noord-Korea geweest toen het daar onrustig was. Iedereen zit er vrij relaxed bij."

Reisbegeleider

Niet alleen Hoshyar, die Iraanse roots heeft, stapte vrijdag in het vliegtuig. Ook Vincent van Vilsteren, oud-museumconservator van het Drents Museum, is met zijn vrouw aan boord. Niet zomaar, want Hoshyar benaderde hem hoogstpersoonlijk of hij één van de begeleiders van de Iran-reis wilde zijn. Van Vilsteren, die naar eigen zeggen besmet is geraakt met het Iran-virus, bezocht het land al driemaal eerder.

"Dat Vincent en ik de mede-passagiers meer kunnen vertellen over Iran, is toch wel een absolute meerwaarde", vindt Hoshyar. "Je kunt er natuurlijk ook op eigen houtje naartoe, maar als je dan tekst en uitleg wilt bij de bezienswaardigheden, moet je het doen met een Engelse tolk. Vincent kan prachtig over de Iraanse geschiedenis vertellen in het Nederlands." Tijdens de Iran-reis worden onder meer rotsgraveringen, ruïnes, bijzondere bouwwerken en oud-Perzische steden bezocht.

Overdreven

De paniekreactie als een vliegtuig met 28 passagiers koers zet naar een land waar net een generaal om het leven is gebracht, is volgens Hoshyar overdreven. "In Iran wonen ruim tachtig miljoen mensen en alleen de hoofdstad Teheran heeft al achttien miljoen inwoners. Dat geeft de verhoudingen ten opzichte van Nederland goed weer. Het is echt niet in heel Iran onrustig door de aanslag van vannacht. Ik ken de situatie goed en er is nu geen gevaar en negatief reisadvies. Ik heb bovendien rechtstreeks contact met buitenlandse zaken. Dus als er iets is, hoor ik dat meteen", stelt hij.

De Iran-reis is volgens Hoshyar mede zo populair door de tentoonstelling Iran - Bakermat van de beschaving, die in 2018 in vijf maanden tijd voor zo'n 114.000 bezoekers zorgde in het Drents Museum. Daarmee staat de tentoonstelling in de lijst van best bezochte exposities ooit van het museum. Voor de veertiendaagse reis naar Iran brengt Hoshyar ditmaal een stukje Drenthe mee naar voormalig Perzië. "Ik ben een trotse Drent en heb dan ook een Drentse vlag meegenomen in mijn koffer. Die hijs ik nog even bij één van de musea."