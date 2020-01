Provincie werkt mee aan openbaarheidsverzoek over inmenging Shell

De provincie Drenthe wil in gesprek met het Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) over de Shell Papers. Dat is een omvangrijk Wob-verzoek dat Follow the Money bij zeventien bestuursorganen heeft neergelegd.

Dertien andere bestuursorganen, waaronder negen ministeries, de provincie Zuid-Holland en meerdere Randstedelijke gemeenten, hebben laten weten het openbaarheidsverzoek van de journalisten af te wijzen. Dat schrijft Follow the Money, dat samen met PAJ de invloed van Shell op het Nederlandse overheidsbeleid onderzoekt.

Volgens de journalisten is het niet gelukt om het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat de dertien bestuursorganen vertegenwoordigt, te overtuigen het openbaarheidsverzoek te honoreren. EZK is van mening dat het niet haalbaar is om aan het omvangrijke verzoek te voldoen. Mogelijk stappen PAJ en Follow the Money naar de rechter vanwege de afwijzing.

Noorden geeft wel thuis

In totaal hebben de journalisten bij zeventien bestuursorganen een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gedaan over de inmenging van Shell. Zij willen dat de overheid alle documenten uit de afgelopen veertien jaar openbaar maakt die over het olie- en gasbedrijf gaan.

Tot nu toe hebben enkel de vier Noordelijke bestuursorganen de journalisten uitgenodigd. Dat zijn de gemeente Assen, de gemeente Groningen, de provincie Groningen en nu dus de provincie Drenthe.

Drenthe liet zich tot voor kort ook vertegenwoordigen door het ministerie van EZK, net als de bestuursorganen die nu het Wob-verzoek hebben afgewezen. De provincie bevestigt dat de journalisten op gesprek kunnen komen, maar kon nog geen reden geven waarom er voor een andere reactie is gekozen.

Shell Papers

PAJ wil alle documenten van de afgelopen veertien jaar openbaar hebben die inzicht kunnen geven in de samenwerking tussen Shell en de Nederlandse overheid. De onderzoeksjournalisten willen weten of Shell invloed heeft op bijvoorbeeld het economisch beleid, maar ook op het milieu- en onderwijsbeleid. De WOB-verzoeken zijn ingediend bij negen ministeries, drie provincies en vijf gemeenten.

De omvang van dit verzoek is 'ongekend'. Met álle documenten bedoelen de onderzoekers ook echt alles. "Alle e-mails, vergaderverslagen, memo's, video's, voortgangsrapportages, planningen, beleidsstukken, brieven, rapportages, WhatsApp- en faxberichten. De omvang van elk verzoek: zo'n zeventig kantjes", liet Follow the Money eerder weten.

De journalisten hebben de gemeente Assen en de provincie Drenthe meegenomen in het onderzoek omdat het hoofdkantoor van de NAM in Assen staat en dat bedrijf ook in Drenthe gas wint. De NAM is voor 50 procent eigendom van Shell.

