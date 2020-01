Algerijnse asielzoeker de cel in voor mishandeling treinconducteur

Voor het mishandelen van een treinconducteur in Emmen is een 36-jarige man uit Algerije veroordeeld tot een celstraf van veertig dagen. Hiervan zijn tien dagen voorwaardelijk. De man kreeg de straf ook voor een fietsendiefstal en een bedreiging in het asielzoekerscentrum in Aalden.

De man had op 15 december als treinreiziger geen kaartje. Hij verstopte zich tijdens de controle op het toilet. De conducteur beval de man naar buiten te komen. Buiten het toilet ontstond een discussie. De Algerijn gaf de conducteur een ferme duw. Op dat moment stond de trein stil. De conducteur kieperde achterover de trein uit en viel op zijn rug op het perron.

Conducteur raakt gewond

De conducteur bleef tijdens de val met zijn voet vastzitten tussen de trein en het perron. Hij liep letsel aan zijn knie en schaafwonden op. De Algerijn in de trein had een gestolen fiets bij zich. Hij stal die eerder in Nieuw-Amsterdam bij een boerderij. Daar hing een bewakingscamera die diefstal vastlegde. De man leende even de fiets, zei hij tegen de rechter.

De Algerijn ontkende ook een bedreiging van een medewerker in het asielzoekerscentrum in Aalden. Hij kreeg op 10 december een locatieverbod voor vijftien dagen uitgereikt. Hij maakt met zijn vinger een snijbeweging langs zijn hals. Dit is een doodsbedreiging die in alle landen wordt verstaan, zei de rechter.

De Algerijn heeft in meerdere landen asiel aangevraagd, maar heeft weinig kans. Zijn land van herkomst staat geregistreerd als een veilig land.