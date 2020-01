Meer bezoekers voor Drentse musea in 2019

Het Gevangenismuseum in Veenhuizen kreeg 117.000 bezoekers binnen. Dat zijn 4.000 meer dan het jaar daarvoor.

Gevangenismuseum wil blijven prikkelen

Volgens het museum is de stijging mede te danken aan nieuwe evenementen die in 2019 zijn ontwikkeld. Zo was er in de zomer het concert 'Behind Prison Walls, a tribute to Johnny Cash'. En in oktober organiseerde het museum met succes een criminele Pubquiz in het kader van de Maand van de Geschiedenis.

Daarnaast zijn twee nieuwe educatieve programma's ontwikkeld voor basisscholieren en vmbo-leerlingen. "We zoeken elk jaar weer naar nieuwe manieren om het verhaal van het museum over het voetlicht te brengen en de nieuwsgierigheid van mensen zodanig te prikkelen dat ze het museum komen bezoeken", aldus directeur Peter Sluiter. Het is mooi om aan het eind van het jaar terug te kijken en te kunnen concluderen dat we in die opzet geslaagd zijn."

Verbouw

Omdat het Gevangenismuseum onderhand te klein is voor de grote bezoekersstromen, wordt er gewerkt aan een ambitieus uitbreidingsplan van 10 miljoen euro. Dat wordt in fases uitgevoerd. "We zijn nu al druk bezig met voorbereidingen om ons depot te verplaatsen, zodat we dit jaar al meer ontvangstruimte hebben voor onze bezoekers", aldus Sluiter. In 2021 wordt er meer verbouwd en uitgebreid.

Met het definitief doorgaan van theaterspektakel Het Pauperparadijs in Veenhuizen is directeur Sluiter ook 'zeer verheugd'. Komende zomer staan er 50 voorstellingen op de binnenplaats van het Gevangenismuseum. Dat is voor het derde jaar en zal volgens Sluiter ook weer extra aandacht naar het museum trekken. Verder wordt de Unesco Werelderfgoedstatus in juli definitief verwacht voor de Maatschappij van Weldadigheid, waaronder de voormalige strafkolonie Veenhuizen en de vrije landbouwkolonies Frederiksoord en Wilhelminaoord. Ook dat zal Veenhuizen geen windeieren leggen, zo is de verwachting.

Museum De Proefkolonie iets minder

Sluiter hoopt dat die lang verwachte Unesco-status ook meer bezoek naar het nieuwe Museum De Proefkolonie in Frederiksoord brengt. Het museum opende vorig jaar mei en daarvan is Sluiter ook de directeur. Het eerste jaar sloot De Proefkolonie af met 18.000 bezoekers.

"We hoopten op 20.000, maar het is jammer genoeg net niet gelukt. We gingen ook pas in mei in alle rust open, met in oktober de officiële opening. Het moet nog even groeien, maar we zijn het eerste jaar goed doorgekomen." Volgens Sluiter moet er dit jaar in Frederiksoord 'wel wat meer gebeuren'. "We koersen in onze begroting in elk geval op 30.000 bezoekers."

Tienduizend meer voor Hunebedcentrum

Voor het vernieuwde Hunebedcentrum in Borger is het behalen van de magische 100.000-grens ook het afgelopen jaar weer niet gelukt. "Helaas", constateert directeur Harrie Wolters. "De teller is blijven steken op 94.000 bezoekers. Maar dat zijn er wel 10.000 meer dan in 2018 en daar zijn we toch heel blij mee." Volgens Wolters is het behalen van de 100.000 'opnieuw de uitdaging voor dit jaar'. "Elk jaar proberen we het, dus het moet nu toch een keer lukken." Het Hunebedcentrum opende vorig jaar na een grote verbouwingsoperatie een nieuwe vaste tentoonstelling over de hunebedbouwers.

Het Hunebedcentrum haalde ondanks een nieuwe tentoonstelling toch weer de magische 100.000 bezoekers niet (foto: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

Minder bij Herinneringscentrum

Bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork kwamen het afgelopen jaar bijna 165.000 bezoekers. "Op 17 bezoekers na", zegt directeur Gerdien Verschoor. "Maar het is een voorlopig aantal, want de aantallen van de groepen zijn nog niet helemaal concreet." Voor Westerbork betekent het toch iets minder dan in 2018. Toen kwamen er 168.000 bezoekers. Verschoor wijt de terugloop aan de hitte en al het nieuws rond de eikenprocessierups. "Mensen zijn toch angstiger om erop uit te gaan. Zelf hadden we maar één prikgeval aan de balie."

Museum De Buitenplaats

Museum De Buitenplaats in Eelde trok in 2019 meer belangstelling. Het kunstmuseum trok 30.000 bezoekers, tegenover 24.000 bezoekers het jaar ervoor. Een groot deel van de extra bezoekers heeft het museum voor figuratieve kunst te danken aan extra bezoek dat niet zozeer naar Eelde kwam, maar dat met De Buitenplaats in aanraking kwam op een kunstbeurs in Den Haag.

Het Drents Museum in Assen maakte eind vorig jaar al bekend dat er 170.000 bezoekers de kassa waren gepasseerd. Een prima jaar, volgens het museum, ook al lag dat ruim 50.000 lager dan het jaar ervoor. Het museum beleefde toen een recordjaar met 235.000 bezoekers, dankzij grote internationale tentoonstellingen als The American Dream en Iran- Bakermat van de Beschaving.

Voor dit jaar verwacht het Drents Museum veel van een grote archeologietentoonstelling met schatten uit het oude Armenië, die vanaf april te zien is, en de Frida Kahlo-expositie vanaf oktober.