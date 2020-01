Dit weekend in de Drentse natuur: 4 en 5 januari

Maak een prachtige wandeling over het Dwingelderveld, leer alles over de geschiedenis van de esdorpjes Deurze en Schieven of ontdek de Hondsrug. Er is weer genoeg te doen en te beleven in de Drentse natuur dit weekend.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda.

Laarzenexcursie Kloosterveld

Het Dwingelderveld is de laatste jaren groter, natter en stiller geworden. Het Kloosterveld, vlak achter het bezoekerscentrum is een goed voorbeeld van de ontwikkelingen. Tijdens de wandeling laat de gids zien hoe dit gebied zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Trek je laarzen aan, neem je verrekijker mee en ga op pad!

Frisse-neuswandeling

Deze winterse wandeling brengt je langs de esdorpjes Deurze en Schieven. Gidsen van Nationaal Park Drentsche Aa vertellen over de bijzondere geschiedenis en zijn bewoners. Je loopt terug langs het Poepenhemeltje. Na afloop is er de mogelijkheid om op te warmen met een lekker bord snert.

Groene voornemens wandeling

Heb jij het goede voornemen om vaker de natuur in te gaan? Breng het meteen in de praktijk met de 'groene voornemens wandeling'. Een gids van Staatsbosbeheer neemt je mee door de bossen en over de heidevelden van de Hondsrug. Op een mooie plek sta je stil bij wat je hoort: luister een moment in stilte naar de wind, de vogels en andere geluiden om je heen. De wandeling wordt afgesloten met een beker warme chocolademelk bij het kampvuur.

