Hoogevener (28) opgepakt voor witwassen, oplichting en verduistering

Een 28-jarige man uit Hoogeveen is vandaag aangehouden omdat hij wordt verdacht van onder meer witwassen, oplichting en verduistering. De politie arresteerde hem op een onbekend adres in zijn woonplaats.

De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex in Assen waar hij wordt verhoord. Agenten deden op een tweede adres in Hoogeveen nog een inval, maar arresteerde daar voor zover bekend niemand.