Programma rond Hunebed Highway zet Drenthe in de schijnwerpers

In totaal hebben er al 1,4 miljoen mensen afgestemd op het programma Op weg: Hunebed Highway. In de vierdelige serie gaat presentatrice Carrie ten Napel, samen met vader Evert ten Napel, langs verschillende dorpen aan de N34. Het programma werpt een blik op de Drentse cultuur, historie en natuur.

Astrid Crum, directrice van Marketing Drenthe, denkt dat het programma vooral een bepaalde doelgroep (vijftigplussers red.) enthousiast zal maken voor Drenthe. "Voor de doelgroep van Omroep Max is dit goed gedaan", legt ze uit. Ze is niet van mening dat veel jongeren hierdoor warm lopen voor onze provincie, puur omdat het programma niet voor die leeftijdsgroep is gemaakt.

Bekendheid

Het programma trekt veel bekijks en dat is niet onopgemerkt gebleven. Roelof Steenbergen van vereniging 't Volk van Grada is te zien in aflevering 2 en heeft al wat 'moments of fame' achter de rug. "Er zijn zoveel mensen die mij herkennen van tv", lacht Steenbergen. "Ik heb met mijn grote snor natuurlijk ook wel een markant gezicht."

Hein Klompmaker kan hierover meepraten. De oud-directeur van het Hunebedcentrum in Borger ging in aflevering 1 naar het hunebed in Schoonoord "Ik word zelfs in de Albert Heijn aangesproken."

Klompmaker vertelt dat de bedoeling van de Hunebed Highway is, dat mensen juist de weg verlaten om van Drenthe te genieten. Zelf is hij geïnteresseerd in programma's als Rail Away van de EO. "Langs het spoor groeit van alles en is van alles te zien, dat is bij de Hunebed Highway net zo", vertelt hij. "De weg zelf is niet belangrijk, het is wat je langs de Hunebed Highway ziet."

Goede promotie

Een programma over de N34, langs de Drentse dorpen, is natuurlijk goede promotie voor de provincie. Maar heeft het programma ook écht effect? Roelof Steenbergen denkt van wel. "Het is een fantastische manier om Drenthe op de kaart te zetten."

Voor Steenbergen was het programma ook een goede manier om vereniging 't Volk van Grada in de spotlight te zetten "We hebben geprobeerd om de mensen nieuwsgierig te maken", vertelt hij. De vereniging zet zich in voor het vergaren, bewaren en uitdragen van de Drentse cultuur. "Dat is geweldig goed gelukt", volgens Steenbergen.

Rondvaarten

Adrie Jeroense trok in de serie met zijn trekschuit naar het Van Gogh huis in Veenoord. Hij is secretaris van stichting ''De Snikke". Samen met andere vrijwilligers verzorgt hij rondvaarten over de kanalen in Zuidoost-Drenthe. "De respons was goed", zegt Jeroense. Per jaar verzorgt de stichting zo'n 125 rondvaarten, hij heeft goede hoop dat dit na het programma meer wordt. "Qua naamsbekendheid is dit gunstig. Voor Zuidoost-Drenthe is dit ook heel goed."

Toerisme

Volgens Hein Klompmaker is het programma ook gunstig voor de Drentse portemonnee. "Ik denk dat het toeristen aan gaat trekken", vertelt hij. "De meesten boeken natuurlijk in januari of februari, dus de kans is er zeker."

De laatste aflevering van 'Op weg: Hunebed Highway' is vanavond om 18:45 te zien op NPO 2.