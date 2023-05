'Oorsprong vogelgriepuitbraak De Onlanden ligt in pluimveesector'

De bron van de uitbraak van het vogelgriepvirus in De Onlanden ligt vermoedelijk in de pluimveesector. Dat zei boswachter Bart Zwiers in het Radio 1-programma 5 Dagen.

"Op het moment dat ik in het witte pak gehesen ben, en ik loop zwetend door het gebied heen, dan kan ik mij niet aan de gedachte onttrekken dat het virus hoogstwaarschijnlijk is ontstaan binnen de pluimveesector", merkt Zwiers op.

Volgens de boswachter gaat het naar alle waarschijnlijkheid om een hoogpathogeen virus, en dat betekent dat de besmettelijkheidsgraad hoog ligt. "Ze kunnen het helemaal herleiden tot een eendenfokkerij in China", weet hij over de afkomst van het virustype. "Dit is normaal niet in de natuur aanwezig, maar die krijgt het wel voor de kiezen. Dat doet als boswachter pijn."

Gevaar

De vogelgriepuitbraak teistert het natuurgebied in Noord-Drenthe al enkele weken. Vogels zoals slechtvalken, kokmeeuwen, ganzen en zwanen leggen het loodje, en dat midden in het broedseizoen. Samen met zijn collega's probeert Zwiers zoveel mogelijk dode vogels uit het natuurgebied bij Peize weg te halen, in de hoop de uitbraak te beteugelen. Dat doen ze gehuld in een wit pak, met mondkapje en beschermbril.

In het radio-interview ging Zwiers in op wat de situatie betekent voor zijn omgeving. "Mijn dochter van 13 ziet haar vader in een wit pak, raakt tot tranen toe bewogen en zegt: 'Papa wordt toch niet ziek?'"

Zwiers kan niet ontkennen dat het bestrijden van het griepvirus een dodelijke afloop kan hebben. "Ik zie de kans op besmetting als nihil", nuanceert hij het gevaar. "Maar de kans bestaat wel, en dat houdt je bezig. Er zijn allerlei mogelijkheden waardoor we besmet kunnen raken."

Blijvend virus