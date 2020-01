Doneeractie voor afgebrande school Hoogeveen

De vrouwen voelden zich machteloos toen zij hoorden dat de Juliana van Stolbergschool door de brand was getroffen. Een deel van het gebouw is daardoor onbruikbaar geworden, waaronder het klaslokaal van hun dochter.

Hart onder de riem

"Wat kunnen we doen om school een hart onder de riem te steken?" vroegen ze zich af. En zo kwam het idee voor een doneeractie op gang. "In de familie en vriendengroep halen we misschien wel een paar honderd euro op", zegt Corina. "Dan kan de school daar wat leuke spulletjes van kopen, want er is heel veel verwoest door de brand."

Die honderden euro's zijn inmiddels al binnengehaald. Vanmiddag rond 16:00 uur staat de teller zelfs op bijna 1900 euro. "Het is een beetje groter uitgepakt, dat is alleen maar mooi", constateert ze. Hoewel er ook negatieve reacties zijn op de actie, 'want de verzekeraar betaalt wel en anders springt de gemeente bij', gaat de actie vol positiviteit verder.

Dinsdag weer naar school

Volgens Corina is het personeel gelukkig met de doneeractie. "Er zijn ook gymtasjes en persoonlijke spulletjes van kinderen verbrand. Met het geld kunnen ze nieuw speelgoed kopen. Want wanneer komt het geld van de verzekering en wanneer komt er nieuw speelgoed? De kinderen gaan dinsdag weer naar school."

De doneeractie van Corina en Susan Kloosterman is te vinden op doneeractie.nl.

Lees ook: