Koekanger Jesse verkoopt duizenden schroeven per dag

"Toen ik op de Hanzehogeschool het idee opperde keken ze mij raar aan. Online schroeven en ijzerwaren verkopen was geen goed idee. Volgens docenten ging je daarvoor wel naar de bouwmarkt, dan had je het direct in handen", vertelt de 25-jarige ondernemer.

Toch voerde hij zijn plan uit. "Ik dacht juist dat het wel een goed idee was. Als je aan het klussen of bouwen bent, heb je geen zin om naar de bouwmarkt te gaan. Dan ben je weer een uur kwijt voor je verder kunt. Mensen willen 's avonds na een dag klussen op hun bankstel een doosje schroeven bestellen dat de volgende dag thuis wordt gebracht", stelt Keizer.

Eigen handeltje

Hij ging stagelopen bij een bedrijf dat ijzerwaren verkocht. "Daar begon ook mijn eigen handeltje in schroeven. Ik kreeg daar een kleine ruimte aangeboden en op mijn studentenkamer in Groningen kreeg ik orders binnen. Het was dag en nacht werken en soms verloor je wel de moed. Maar ik bleef ervan overtuigd dat dit moest gaan werken", vertelt de ondernemer.

"We verkopen niet alleen schroeven en ijzerwaren maar vertellen ook hoe en waarvoor je het kan gebruiken", vervolgt Keizer. "Daarvoor maken we instructievideo's. Het is de afgelopen jaren zo snel gegroeid dat we hier nu met acht man werken en sinds deze week een grote loods in Groningen hebben."

Keizer bestiert zijn zaak Wovar, een verzonnen naam, vanuit zijn woning in Groningen. "Ik wil ook graag een vestiging openen in de Randstad, daar zitten veel klanten die vragen of ze dezelfde dag al wat kunnen ophalen bij hun in de buurt. Eerst maar eens zorgen dat hier alles volgens plan verloopt. Als dat zo is wil ik graag weer verhuizen naar Koekange, het dorp waar ik ben opgegroeid."