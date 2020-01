Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Ook in het nieuwe jaar zet RTV Drenthe wekelijks een aantal weekendactiviteiten op een rijtje. Meteen in het eerste weekend van dit jaar, is er van alles te doen.

Heel veel herdershonden in Zuidwolde

De provinciale afdeling Drenthe van de vereniging van Fokkers en liefhebbers van Duitse herdershonden(VDH), houdt zaterdag een internationale Duitse herdershow in Manege Den Esch in Zuidwolde. Honden uit binnen- en buitenland worden gekeurd in het paardensportcentrum. Vooral de loopkeuring levert mooi beelden op, als de hondenbezitters met hond mee lopen. De show duurt van 09.00 tot 16.00 uur.

Spek- en bonentocht in Valthe

Een wandeltocht door het Valtherbos en een kijkje nemen bij het onderduikershol. Deelnemers van de spek- en bonentocht kunnen zaterdag tussen 11.00 en 13.00 van start gaan. Onderweg is er een drankje en na tijd wacht in het dorpshuis een portie bruine bonen met spek en garnituur of een patatje. Volwassenen betalen 6 euro, kinderen 4. Er is een route van 5 en een route van 10 kilometer.

Afsluiting midwinterhoornseizoen

Op zaterdagavond 4 januari wordt het midwinterhoornblazen in Diever afgesloten. Bij de Nederlands Hervormde kerk in het dorp verzamelen zich zo'n 40 blazers rond 18.00 uur. Na een sfeervolle wandeling door het dorp, keert de menigte terug bij de kerk. Daar wordt voor de laatste keer dit seizoen op de hoorns geblazen.

De natuur in

Het Dwingelderveld op, een frisse neus halen in Nationaal Park Drentsche Aa of met een gids van Staatsbosbeheer de Hondsrug verkennen. In de Drentse natuur zijn weer heel wat activiteiten te doen, ook in het nieuwe jaar. ROEG! zette ze op een rijtje.

Wandeling voor singles

Singles opgelet! Zondagmiddag is de uitgelezen mogelijkheid jouw ware liefde de ontmoeten bij het Boomkroonpad in Drouwen. Joyce Boerkoel van Relatiebemiddeling IndiviDuo verwelkomt singles om 12.30 voor een wandeling van 10 kilometer. Na een kennismaking met koffie of thee start de wandeling.

Nieuwjaarsconcerten

In Café Rue de la Gare in Emmen kun je op zondag genieten van jazzmuziek. Het Koos Wiltenburg Trio is tussen 16.00 en 19.00 gratis te beluisteren.

In Vries is het brassband De Bazuin die het jaar muzikaal aftrapt in de Bonifatiuskerk. Onder leiding van dirigent Sietse Hamersma is er een wisselend, swingend repertoire te horen. Kaarten zijn te verkrijgen via kerkconcertenvries.nl of voor aanvang van het concert in de kerk.