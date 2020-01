Koninklijke onderscheiding voor dertig jaar brandweerdienst Meppel

In de brandweerkazerne in Meppel werd de 56-jarige Van der Linde benoemt tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Richard Korteland reikt de koninklijke onderscheiding uit Van der Linde.

Hij begon in 1989 bij het brandweerkorps in Nijeveen. Na de sluiting van die post, stapte hij over naar het korps in Meppel. Daar was hij met zijn ervaring en duidelijke mening een belangrijke kracht in het team. Op 1 september 2019 nam Van der Linde afscheid.