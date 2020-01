Tevredenheid over meer dan 100.000 bezoekers De Tamboer en Het Podium

Pieter-Bas Rebers is tevreden over 2019 (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Het is voor het tweede jaar op rij dat de 100.000-grens wordt geslecht door Stichting Cultuurhuis Hoogeveen, de koepel waaronder De Tamboer en Het Podium onder vallen.

Niet blind staren op cijfers

"We staren ons echter niet blind op de bezoekersaantallen, maar willen de juiste setting voor het publiek én de artiesten die bij ons komen optimaliseren", zegt de trotse directeur Pieter-Bas Rebers.

"Ons streven was om de gemiddelde bezetting per voorstelling in lijn te houden met vorig jaar en dat is samen met meer programma-aanbod, ook gelukt. Daarnaast wilde we in Het Podium een algemeen breder muziekprogramma samenstellen met een paar topacts."

Blues en Roodkapje

In 2018 steeg de zaalbezetting tijdens voorstellingen in De Tamboer, in 2019 bleef de zaalbezetting op hetzelfde niveau. De Tamboer wil toewerken naar 150 voorstellingen per jaar. Afgelopen jaar waren er 20 voorstellingen uitverkocht. De 14e editie van het Bluesfestival met 1500 bezoekers en de landelijke première van de familiemusical Roodkapje sprongen daarbij in het oog.

Het Podium

In het podium stegen het gemiddelde aantal concertbezoekers tot boven de 100, met ook meerdere uitverkochte shows. Het was sowieso een goed jaar voor het centrum, want aan het eind van het jaar werd de Kernpodium C-status ontvangen, waardoor er meer ondersteuning komt uit het Fonds Podiumkunsten. Hiermee hoopt Rebers meer concerten te kunnen programmeren en daarmee mensen uit heel Drenthe te lokken.