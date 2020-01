Wesly Struik is Emmenaar van het Jaar

Struik werd in het zonnetje gezet tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Emmen in het Atlas Theater in Emmen.

Struik is al 12,5 jaar actief bij streekomroep ZO!34. Hij is een van de drijvende krachten achter het glazen huis in Emmen, waarmee jaarlijks in december geld wordt opgehaald voor een goed doel. Dit jaar werd ruim 22.000 euro opgehaald voor het Nationaal Ouderenfonds.

Verder is Struik betrokken bij festival Alles Kids in Emmen en zet hij zich in voor de lhbt-gemeenschap, onder meer door het Regenboogfestival op te zetten.

Hannah Mae

Singer-songwriter Hannah Mae uit Weerdinge kreeg de aanmoedigingsprijs. Het zangtalent brak dit jaar definitief door. Ze werkte samen met Ilse de Lange en Daniël Lohues. Haar nummer Back to you werd bijna 700.000 keer gestreamd via Spotify in 2019.