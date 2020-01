Burgemeester Emmen: 'Zorgen over jeugd en ondermijning van het gezag'

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen maakt zich zorgen over jeugd en ondermijning. Deze zorgen uitte hij vanavond in zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Emmen in het Atlas Theater.

"Ik maak me zorgen over de jeugd en het middelgebruik. Drugs en alcohol vormen een bedreiging. Ik vind dat wij daar veel te tolerant mee omgaan", zegt Van Oosterhout.

Wel wil hij zijn complimenten uitdelen aan de horeca waar lachgas verkocht werd. "We hebben met ze gesproken. En zij zaten er eigenlijk ook niet op te wachten." Dit resulteerde niet in een verbod in Emmen, maar de desbetreffende horecagelegenheden zijn gestopt met de verkoop van lachgas. Mocht er weer ergens verkocht worden, dan gaat Emmen met die partij in gesprek.

'Je gaat het pas zien als je het door hebt'

Volgens de Emmer burgemeester blijft ondermijning een groot probleem. "Dat gaat dwars door alle instanties heen en dat is vrij lastig te vatten. Zoals Johan Cruijff dat altijd zei: Je gaat het pas zien, als je het door hebt." Volgens Van Oosterhout wordt er de komende tijd gewerkt aan een gerichte aanpak met de betrokken instanties om ondermijning terug te dringen. "Er komt in januari een campagne tegen drugslabs."

Ook sprak de burgemeester zijn waardering uit naar de politie, die met weinig bezetting hun werk moeten doen. De burgemeester blijft strijden voor meer blauw op straat.

Verbazing over Rijksoverheid

Van Oosterhout uitte zijn ongenoegen over de financiële positie van de gemeente Emmen. "Ik zit al bijna een kwart eeuw in gemeenteland. En ik heb nog nooit meegemaakt dat het Rijk zo'n financiële positie heeft, en 17 miljard overhoudt. Terwijl 355 gemeenten in de problemen zitten."

Het Rijk keert minder geld uit aan gemeenten uit het gemeentefonds, ook krijgen gemeenten minder geld voor Jeugdzorg, terwijl de kosten oplopen. In Emmen maakt 13,6 procent van de jeugd gebruikt van jeugdhulp. "Het is verstandig van het Rijk om het geld neer te leggen waar het hoort. En dat is bij de eerste overheid, en dat zijn de gemeenten."

'Opstandig jaar'

Van Oosterhout noemde 2019 een opstandig jaar. "Denk aan de leraren die staakten, de opstand van de boeren. De klimaatprotesten, de gele hesjes, Zwarte Piet, vaccinatie en immigratie. En we gaan nog een leuke discussie de komende tijd tegemoet over vuurwerk, carbid en paasvuren. Dat is niet erg, maar er wordt steeds meer geschreeuwd en minder geluisterd."

De burgemeester deed dan ook een oproep om minder te schreeuwen en meer te luisteren naar elkaar. "De meeste mensen denken behoorlijk genuanceerd. Er zijn ook genoeg Feyenoorders die Frenkie de Jong een aardige jongen vinden."

2020

De nieuwjaarsreceptie van Emmen stond in het teken van vrijheid, met het oog op 75 jaar bevrijding. Van Oosterhout stond nog stil bij de ruim vijftig activiteiten die komend jaar in Emmen georganiseerd zullen worden door dit thema. "Hierdoor zullen we weer beseffen hoe belangrijk die bevrijding was. Er ontstond weer ruimte."



En voor 2020? "FC Emmen blijft in de eredivisie", lacht de burgemeester. Ook komen er kinderburgemeesters in de wijk Angelslo in Emmen en in Zwartemeer. "Met een Kinderraad die met het college en de gemeenteraad mee gaan denken. In het kader van democratie dichterbij."