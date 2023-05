De 92-jarige Martje uit Emmen zit nooit zonder taart: 'Misschien wel 1.000 gemaakt'

Al zo'n 65 jaar lang staat de 92-jarige Martje Derks-Lautenbach elke week in de keuken om te bakken. Ze maakt koekjes, schuimbollen, boterkoek en vooral appeltaart. "Ik heb in totaal al zo'n duizend taarten gebakken", vertelt ze lachend. De lekkernijen eet ze overigens niet zelf op. Ze deelt ze vooral uit aan familieleden en vrienden.

Vandaag is het Wereldbakdag. Iets waar Derks-Lautenbach nog nooit van heeft gehoord. Wereldbakdag of niet, Derks -Lautenbach geniet van het bakken. "Ik heb het mijn hele leven al gedaan. Ik doe het altijd met heel veel plezier", vertelt ze. Maar wat zorgt er toch voor dat ze iedere week weer opnieuw staat te bakken? Ze weet het zelf ook niet precies. "Omdat iedereen het ook altijd lekker vindt misschien?"

Altijd alles in huis

In de kast staan koekjesdozen met zelfgebakken versnaperingen en de vriezer ligt vol met eveneens zelfgebakken cake. De bovenste lade van de vriezer zit vol met zakjes gesneden appel. "Het kost mij maar even om een appeltaart te maken", legt Derks-Lautenbach uit. Appeltaart is hetgeen dat ze het meest bakt. "Dan kan ik de appels uit de vriezer halen en dan ben ik met tien minuten tot een kwartiertje klaar."

Mislukken nooit

En, een taart of de koekjes mislukken nooit, beweert de bakster. "Ik ben overal heel precies in. Ik heb nooit iets zuur of kapot, nee." Wat het bakgeheim van Derks-Lautenbach is, weet ze zelf ook eigenlijk niet. "Ik heb geen geheimpjes", lacht ze.