Graanfabriek Hoogeveen wordt woonlocatie voor arbeidsmigranten

650 nieuwe woonplekken

In de gemeente Hoogeveen wonen nu naar schatting 1.000 buitenlandse arbeidskrachten, die veelal door hun werkgevers in reguliere woningen in woonwijken worden gehuisvest. Omdat de gemeente op die manier weinig zicht heeft op de huisvesting van arbeidsmigranten, er soms overlast ontstaat in woonwijken en andere woningzoekenden minder kans hebben op het vinden van een huis, heeft de gemeente dat liever niet.