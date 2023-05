Bulgaar kan steekincident recreatiepark Gees niet herinneren

De 33-jarige Bulgaar die verdacht wordt van poging tot doodslag en vrijheidsberoving op een recreatiepark in Gees, kan zich niets herinneren van dit incident. Dat zei hij vandaag tegen de rechter in Assen. Zijn zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld.

Agenten kwamen in de nacht van 6 februari in de vakantiewoning aan De Kamp op een melding af. Ze zagen dat de verdachte onder dreiging met een mes vier andere personen vasthield in de woning. De politie zette een stroomstootwapen in om de man te overmeesteren. De man raakte buiten bewustzijn.