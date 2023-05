Gemeente Tynaarlo in beeld voor nieuwe locatie Holland Casino

De nieuwe locatie van Holland Casino kan zomaar eens in de gemeente Tynaarlo liggen. Volgens RTV Noord is een plek langs de A7 bij Groningen een van de locaties die in beeld is.

Naast die plek, die in de gemeente Tynaarlo ligt, zou ook het Europapark in de stad Groningen in beeld zijn. Het bedrijf zit sinds 2017 op een tijdelijke locatie aan de keukenboulevard achter het Sontplein in Groningen. In dat jaar werd het casino aan het Gedempte Kattendiep door brand verwoest. De gemeente Groningen en Holland Casino zijn het eens geworden dat een terugkeer naar de binnenstad niet aantrekkelijk is.