FC Emmen gearriveerd in Estepona

Nick Bakker, Jan Nicklas Beste, Matthias Hamrol en Wouter Marinus bleven in Nederland (en in het geval van Beste in Duitsland) achter om te werken aan hun herstel. Oorspronkelijk stonden er 28 spelers op papier om af te reizen voor het trainingskamp, maar daar werd Hilal Ben Moussa op het allerlaatste moment aan toegevoegd.

Lees ook:

FC Emmen traint de komende week twee keer per dag, behalve dinsdag want dan staat er in de middag een oefenwedstrijd gepland tegen Bundesligaclub FSV Mainz.

Via rtvdrenthe.nl en ook via onze facebookpagina houden we u dagelijks op de hoogte van het trainingskamp van FC Emmen in Spanje. Iedere ochtend kunt u een lang interview verwachten en in de avond een terugblik op de dag.