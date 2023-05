Roma en Sinti hopen met nieuwe expositie op meer erkenning voor gruwelijke geschiedenis

In de tentoonstelling staat centraal hoe dat pijnlijke verleden nog altijd doorwerkt in het heden. "Ook veel Sinti en Roma zelf leefden decennialang in de lange schaduw van het verleden. De oorlog was 'een ravijn van ellende en dood waar niemand in wilde kijken'", aldus het herinneringscentrum.

Het verhaal van de Sinti en Roma wordt verteld aan de hand van persoonlijke verhalen, afbeeldingen, muziekstukken, gedichten, video's en historische voorwerpen. De tentoonstelling is samengesteld door een groep Sinti en Roma, onder aanvoering van Lalla Weiss als gastconservator.

Vervolging

De vervolging van Sinti en Roma was er niet vanuit het niets. Halverwege de jaren 30 houdt een onderzoekinstituut in nazi-Duitsland zich bezig met het 'zigeunervraagstuk', onder leiding van arts en psychiater Robert Ritter. Volgens het herinneringscentrum is Ritter gespecialiseerd in Kriminalbiologie. "Deze tak van de wetenschap veronderstelt dat de neiging tot crimineel gedrag een erfelijke eigenschap is. Over Sinti en Roma koestert Ritter grote vooroordelen. Ze zouden zich door hun driften laten leiden, niet in staat te zijn tot nadenken en een gebrek aan werklust hebben."

Ritter en zijn onderzoekers reizen het land door om data te verzamelen. Eind jaren 30 hebben ze informatie over 20.000 personen. Ze concluderen dat in Duitsland bijna alle onderzochten 'halfbloed' zijn. De Sinti en Roma mengden zich decennialang met 'Duitse criminelen' en 'asocialen'. Kortom: ze vormen een inferieur ras. Ritter doet het voorstel om de groep onder te brengen in afgesloten koloniën.

Het pseudowetenschappelijk onderzoek van Ritter vormt in de oorlogsjaren de basis voor de Sinti- en Romavervolging. De ideeën worden overgenomen door SS-leider Heinrich Himmler, die het heeft over "de bestrijding van de zigeunerplaag". In de oorlogsjaren worden naar schatting meer dan 1 miljoen Sinti en Roma omgebracht.

Kamp Westerbork

In het voorjaar van 1944 wil de Duitse bezetter de Sinti en Roma in Nederland oppakken. Op 14 mei wordt een telegram gestuurd naar verschillende politie-eenheden. De telegram heeft het doel "eener centrale aanhouding van alle in Nederland verblijvende personen, die het kenmerk der zigeuners bezitten". Het is de bedoeling dat op 16 mei - twee dagen later - alle "zigeunerfamilies, alle kinderen inbegrepen" worden opgepakt en naar Kamp Westerbork gestuurd.

Volgens het herinneringscentrum bleek in het kamp dat de politie te veel mensen tot de groep van 'zigeuners' rekende. "Ongeveer driehonderd personen bleken geen Sinti of Roma, maar reizigers (woonwagenbewoners). Zij werden kort na aankomst vrijgelaten. Ruim vijftig Sinti en Roma hadden daarnaast een paspoort van een neutraal of geallieerd land. Ook zij mochten uit het kamp vertrekken", beschrijft het.

De 245 mensen die wel Sinti en Roma zijn, worden in het strafgedeelte ondergebracht. Drie dagen later vertrekt een trein met de groep naar het oosten. Eindbestemming: Auschwitz-Birkenau. Ze komen er op 22 mei van dat jaar aan. Ze zitten in een speciaal gedeelte met meer dan 22.000 Sinti en Roma.