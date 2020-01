Asielzoekerskind Ahmad heeft last van verhuizingen

"Ik klaag niet, hoor", zegt vader Ribal. "We leiden hier natuurlijk niet helemaal een normaal leven, maar we zijn hier tenminste veilig. Ik hoop alleen dat ze onze zaak in overweging nemen. Dat ze mijn zoon niet zien als een nummer, maar als een mens."

Zeven keer verhuisd

Sinds de familie in Nederland is, zijn ze al zeven keer verhuisd. Kinderrechtenorganisaties wijzen er al jaren op dat het schadelijk is voor asielzoekerskinderen om hen zo vaak te verplaatsen. De verhuizingen doen Ahmad geen goed, want als autist kan hij moeilijk omgaan met verandering. Verschillende instanties hebben de diagnose autisme bevestigd.

"Vijf van die verhuizingen waren binnen 5 of 6 maanden. Daarna hebben we twee jaar in Hoogeveen gezeten en nu twee maanden in Emmen. Iedere keer als we op een nieuwe locatie komen is Ahmad in het begin boos. Hij begint dan met de deuren te slaan en begint met zijn hoofd tegen de muur te stoten. En hij luistert niet. Het is niet alleen de omgeving waar hij woont die verandert, het is ook de school. In de klas heeft hij moeite met stil zitten en luisteren naar de docent," aldus Ribal.

Blijven is beter

Er ligt ook een onafhankelijk rapport waarin wordt afgeraden dat Ahmad naar Libanon gaat. "Een gedwongen vertrek naar Libanon betekent een scheiding van de vertrouwde omgeving. Verwacht wordt dat Ahmad moeite zal ervaren met het aanpassen aan de nieuwe omgeving. Zijn autisme maakt dat hij minder goede aanpassingsvaardigheden heeft. Ook zijn ze in Libanon onbekend met de stoornis, waardoor het onzeker is of er voor Ahmad toegang is tot zorg en passend onderwijs," zo staat er in het rapport.

Vader Ribal vreest het ergste. "Ik ben bang dat we in Libanon in een vluchtelingenkamp terecht komen en daar is het moeilijk voor Ahmad om zich te handhaven. Hij zal worden gepest en er zullen grappen over hem worden gemaakt. Ze begrijpen niet wat er in zijn hoofd omgaat en wat autisme is," zegt hij.

Advocaat Nick van Bremen voert namens het gezin de procedure op medische gronden; het gaat dus niet om een asielprocedure. Hij vindt het moeilijk om te zeggen wat de kansen zijn voor het gezin om te mogen blijven. "Het is bevreemdend dat de IND de medische situatie toetst in de Verenigde Arabische Emiraten, want daar kan het gezin zeker niet naar terug omdat de vader daar geen werk meer heeft. De IND zou de medische situatie in de Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon moeten toetsen."

Meerdere procedures is vaker verhuizen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers zegt gezinnen liever ook niet te verplaatsen naar andere locaties, maar wijst erop dat die verhuizingen samenhangen met waar een gezin zit in de procedure. Als een gezin doorgaat met procederen, dan betekent dat ook meerdere verhuizingen. Verder kan het COA niet op de zaak ingaan wegens de privacy.

Ook de gemeente Emmen kan om dezelfde reden geen mededelingen doen over de situatie van het gezin. In zijn algemeenheid zegt de gemeente Emmen dat kinderen op het AZC onder de 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. "Op het AZC is een multidisciplinair team werkzaam met deskundigen en/of een arts. Zij beoordelen welke hulp het kind nodig heeft en verwijzen eventueel door naar jeugdhulp," zo schrijft de gemeente.

Vader Ribal zegt dat er wekelijks iemand langskomt om te bespreken hoe het met Ahmad gaat, maar tot nu toe zit hij nog wel op een gewone school. Hij hoopt dat er spoedig duidelijkheid is of het gezin mag blijven en dat de zorg voor zijn zoon dan definitief goed kan worden geregeld.