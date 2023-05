Werknemers Emco in Emmen en Coevorden houden morgen werkonderbrekingen

Werknemers van het sociale werkbedrijf Emco in Emmen en Coevorden leggen woensdag tijdelijk hun werk neer. Inzet is een een loonsverhoging van ruim tien procent en een hogere reiskostenvergoeding (van 10 naar 21 cent per kilometer). De FNV verwacht dat ongeveer 400 medewerkers van de in totaal 1500 gaan aanhaken bij de actie.