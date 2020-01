Vader overleden peuter: 'Het was een noodlottig ongeval' [update]

Het 3-jarige jongetje dat is overleden, nadat hij op 18 december in het Noord-Willemskanaal in de buurt van Ubbena belandde, is volgens zijn vader niet door een misdrijf om het leven gekomen. De 39-jarige Utrechter laat via zijn advocaat Judith Kwakman weten dat het ging om 'een noodlottig ongeval'.

De man uit Utrecht zit sinds de avond van 18 december vast op verdenking van poging tot doodslag en het onttrekken van de peuter aan het wettelijke gezag. Hij had zijn zoontje om 17.00 uur die middag bij de moeder moeten brengen in Utrecht. Waarom hij in plaats daarvan naar Drenthe reed, is niet bekend.

Uitgegleden

Kwakman komt met een korte verklaring, waarin ze vanwege de privacy van alle betrokkenen niet gedetailleerd op de beschuldigingen wil ingaan. Wel laat ze weten dat de Utrechter na zijn arrestatie "bij de politie een uitgebreide verklaring heeft afgelegd" waarin hij aangegeven heeft dat het een noodlottig ongeval betrof, waarbij zijn zoontje uitgegleden is en te water is geraakt. De vader is het water ingegaan om hem te redden, wat helaas niet lukte."

Daarna heeft de man 112 gebeld en daarbij heeft hij de juiste locatie doorgegeven, benadrukt Kwakman. Dat doet ze omdat in de media de afgelopen dagen is gesuggereerd dat de man 'al dan niet met opzet' de verkeerde plek had doorgegeven. De hulpdiensten reden aanvankelijk naar De Tip bij Tynaarlo en vervolgens naar een andere plek in de buurt, voor ze bij de plek kwamen - Heideheim tussen Ubbena en Tynaarlo - waar het jongetje in het water lag. Ook bestrijdt Kwakman berichten waarin is geschreven dat de man geen nat pak zou hebben gehad.

Het is voor het eerst dat de advocate zich uitlaat over de zaak. Tot gistermiddag zat de verdachte Utrechter in alle beperkingen vast, wat betekent dat de man - op zijn advocaat na - geen contact met de buitenwereld mag hebben en zijn advocaat niet over de zaak mocht praten in het belang van het onderzoek.

Onderzoek door inspectie

De gezondheidstoestand van de peuter was kritiek, nadat hij uiteindelijk door agenten uit het water werd gered. Op Oudejaarsavond overleed hij. De ouders van het jongetje waren sinds 2017 bekend bij jeugdzorgorganisatie SAVE, meldde dagblad AD eerder. "Het bericht kwam binnen als een bom en raakt onze mensen persoonlijk", liet regiomanager Rob Spaan gisteravond aan diezelfde krant weten.

Het jongetje werd vorig jaar op advies van de Raad voor de Kinderbescherming door de rechter onder toezicht gesteld, omdat er grote zorgen waren over de opvoedsituatie. Volgens Spaan doet de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nu onderzoek naar het handelen van SAVE.

Volgende week woensdag verschijnt de Utrechter voor de raadkamer van de Rechtbank Noord-Nederland. Drie rechters bepalen tijdens die besloten zitting of het voorarrest van de man wordt verlengd en met hoeveel dagen.

'Vraagtekens'

Persofficier van justitie Debby Homans wil weinig kwijt over de zaak. Ze zegt dat het Openbaar Ministerie de verdenking poging tot doodslag woensdag bij de raadkamer verandert in doodslag, nu het jongetje is overleden. "Wij zetten wel vraagtekens bij de verklaring van de verdachte", aldus Homans.

