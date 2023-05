Houten poort laatste puzzelstukje voor afronden project Barak Linde

Oude kasten, bedden en kleren. Barak Linde in Zuidwolde is bijna zover om de deuren te openen voor toeschouwers. Wat rest zijn nog wat kleine details, maar inmiddels is een reuzestap gezet. De originele houten poort die nog ontbrak is nagemaakt en staat weer voor het gebouw.

Trots is Henk Dekker. De voorzitter van stichting Barak Linde staat naast de nieuwe houten poort die dient als toegang tot het gebouw. "Dit is een langgekoesterde wens", vertelt hij. "Nu is alles in en rondom de barak zo goed als compleet."

Het maken van het hekwerk bleek nog een flinke klus, omdat het originele hek nergens meer te vinden was. "Dus is een oude foto gebruikt. Houtzagerij Drenthe Zaagt uit Fort heeft het in elkaar gezet. Het lijkt een exacte kopie, daar zijn we heel blij mee."

Letters

Flink wat weken zijn in het werk gaan zitten. Vooral de letters waren een uitdaging. "Die zijn allemaal met een laser gemaakt", zegt Dekker. "Dat heeft flink wat tijd in beslag genomen, maar het resultaat mag er zijn." Hoewel het helemaal af is, kan het nog niet gebruikt worden. "Her en der moet er nog beton gegoten worden rondom de palen. Maar dat kan gelukkig vrij snel."