Justitie eist zes jaar cel voor verkrachting na 'kapotslaan' vriendin

"Vreselijke feiten." Zo omschreef de officier van justitie de gewelddadige handelingen van een 49-jarige man uit Valthermond. Hij eiste zes jaar cel voor poging tot doodslag, verkrachting, gijzeling en poging tot zware mishandeling van een vrouw in haar woning in Valthermond.

De man en vrouw kennen elkaar al vanaf jongs af aan. In april 2021 kwamen beiden elkaar weer tegen en kregen zij een relatie. Eind juni 2022 haalde zij hem op van de gevangenis, waar hij een straf uitzat. De vrouw beëindigde de relatie, omdat ze inmiddels een nieuwe partner had.

In de schuur geschopt en geslagen

Deze keuze ontaarde volgens de aanklager begin juli in een geweldsexplosie in de woning van de vrouw. Volgens de officier van justitie kan worden bewezen dat de vrouw in haar schuur werd geschopt, geslagen en aan haar haren getrokken. De vrouw wilde niet dat de verdachte de woning verder binnenkwam, waar haar nieuwe partner verbleef.

De hulpbehoevende partner van de vrouw belde de politie, omdat hij zijn vriendin al een geruime tijd kwijt was. De agenten keken in de schuur, waar op dat moment de vrouw en de verdachte achter een deur lagen. De man belette haar te schreeuwen door haar mond en hals dicht te snoeren. Ze werden niet ontdekt. Dat is vrijheidsberoving, zei de aanklager.

Naar een coffeeshop

Zodra de agenten weg waren, bond de man het slachtoffer een snoer om haar hals en trok aan. Daarna werd ze verkracht. "Nadat ze bijna was gewurgd en kapotgeslagen. Ze kon zich niet meer verweren", zei de officier van justitie hierover. De verdachte ontkent alle beschuldigingen. Hij was op dat moment naar een coffeeshop in Emmen.

De man erkende wel dat hij de vrouw een keer had geschopt en geslagen. "Ze is niet eerlijk, daarom", zei de man. De aanklager noemde hem leugenachtig. Het onderzoek in de schuur leverde bloedsporen van de vrouw op. Het letsel bij de vrouw komt overeen met haar aangifte. Op het koord, waarmee ze bijna werd gewurgd, zaten sporen van beiden.

'Omdat je weg wilde'

Uit de telefoongesprekken die de verdachte vanuit zijn cel met de vrouw voerde lijkt hij uit eigenbelang spijt te hebben, zei de officier van justitie. "Ik heb jou meermalen gesmeekt op te houden. Waar had ik dit aan verdiend?", vroeg de vrouw tijdens een gesprek aan de verdachte. De man antwoordde: "Omdat je weg wilde".

Er is geprobeerd de man psychisch te onderzoeken, maar dat is niet gelukt. Hij werkte niet mee, ook niet aan zijn onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Tbs kan niet worden gevorderd, zei de aanklager, omdat er geen stoornis is vastgesteld. De verdachte heeft een strafblad van 45 kantjes, waaronder geweldsfeiten.

'Nog dagelijks contact'

De maatschappij moet tegen hem worden beschermd, zei de officier van justitie. Hij eiste ook dat de verdachte een maatregel krijgt opgelegd, waardoor hij na zijn celstraf nog langdurig onder toezicht kan worden gehouden. De advocaat van de verdachte noemde de aangifte dubieus. "Zij zoekt nog dagelijks contact met hem, zelfs onder naam van zijn zus."