Drenthe staat bekend om haar boreale flora. Dat zijn planten die in Noord-Europa thuishoren, maar ook hier groeien. Dat kan omdat het in Drenthe net wat kouder is dan in de rest van het land. Eén van die planten is de Zweedse kornoelje.

De Zeijer Strubben is onder plantenliefhebbers een bekend plekje, want hier vind je de enige groeiplaats van de Zweedse kornoelje in ons land. Dat heeft te maken met het klimaat in Drenthe. Het is hier namelijk net wat kouder en natter dan in de rest van het land.

Meer neerslag en sneeuw

"Er is hier meer neerslag dan in de rest van Nederland. In de winter is het kouder en als er sneeuw ligt dan ligt er langer sneeuw en is de sneeuwlaag ook iets hoger," legt ecoloog Arnout-Jan Rossenaar van Staatsbosbeheer uit. "Dat koudere klimaat vindt deze soort prettig."

De Zweedse kornoelje is een overblijfsel van de ijstijd. Rossenaar legt uit dat tijdens de ijstijd deze plant overal in Nederland groeide. "Toen het ijs weer terugtrok naar het hoge noorden en het hier warmer werd, zijn deze soorten op andere plekken in Nederland helemaal verdwenen. In Drenthe is het gelukt om te overleven."

Toekomst onzeker

De vraag is hoe lang de Zweedse kornoelje in de Zeijer Strubben zal blijven groeien. Een aantal jaar geleden stond de plant nog op meer dan tien plekken, nu nog maar op twee. Daarnaast bloeit hij ook nauwelijks meer.

"Ik heb het idee dat de soort het eigenlijk niet zo naar zijn zin heeft. Dan zie je dat hij minder bloemen heeft. Minder bloemen betekent minder vruchten en dat is niet gunstig, want dan komen er geen zaden die vruchtbaar zijn," legt Rossenaar uit. Hij ziet de toekomst van de Zweedse kornoelje dan ook niet rooskleurig tegemoet. "Ik ben bang dat het heel lastig wordt deze soort in de benen te houden."

De Zweedse kornoelje bloeit alleen nog in Drenthe