Werkstraf en rijontzegging voor veroorzaken ernstig ongeval A28 bij Assen

Voor het veroorzaken van een ernstig ongeval op de A28 bij Assen, vorig jaar in maart, is een 35-jarige man uit Nunspeet veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een rijontzegging van een half jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.

De straf komt nagenoeg overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De man kreeg de straf voor gevaarlijk rijgedrag. Hij ging oververmoeid in zijn bestelbus de weg op. Dit nam de rechter hem heel kwalijk. De botsing ontstond doordat de man in slaap viel.

Hij reed achter op een auto met twee bejaarde mensen. Die raakten ernstig gewond. In plaats van hen hulp te bieden nam de man de benen. Hij werd later in de Thorbeckelaan in Assen aangetroffen. Hij maakte zich hiermee schuldig aan het verlaten van de plaats van het ongeval.