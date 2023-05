Straatracers de cel in voor veroorzaken zwaar ongeluk in Hoogeveen

Voor het veroorzaken van een zwaar ongeluk in Hoogeveen tijdens het straatracen is een 29-jarige man uit Noordscheschut veroordeeld tot acht maanden cel. Een 23-jarige man uit Dwingeloo kreeg voor zijn aandeel een celstraf van twaalf maanden opgelegd, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

De rechtbank vindt dat beiden zich schuldig hebben gemaakt aan roekeloos rijgedrag. Dit is de zwaarst mogelijke vorm van schuld in een verkeersdelict. Beide mannen reden op 20 maart 2021 op hoge snelheid door Hoogeveen. Ze waren elkaar eerder al tegengekomen op de A28 bij Fluitenberg en volgden elkaar door Hoogeveen.

Hersenletsel

Volgens getuigen was er sprake van een race. De twee auto's reden op hoge snelheid, bumperklevend en elkaar inhalend door het centrum van Hoogeveen. Door de klap vlogen brokstukken door de lucht. Een fietser werd hierdoor geraakt. De man kampt nog steeds met een verlamming in zijn linkervoet.

Extra cel

Uit het verkeersonderzoek blijkt dat de man uit Hollandscheveld op het moment van de botsing zeker 104 kilometer per uur reed, waar 50 is toegestaan. Ook op de camerabeelden was te zien dat de twee auto's door Hoogeveen raasden. De man uit Dwingeloo ging na de botsing ervandoor. Daarvoor is hij ook bestraft. Voor het onverzekerd rijden kreeg hij een extra celstraf van twee weken opgelegd.