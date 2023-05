Zeven projecten in dorpen Aa en Hunze krijgen geld uit windmolenpot

Ingeklemd is extra geld

In Gasselternijveenschemond hebben 155 huishoudens geld gekregen vanuit de insluitingsregeling. Dat dorp is de enige plek in het Veenkoloniale windmolengebied dat is ingeklemd tussen twee rijen windturbines.

Jaarlijks krijgen huishoudens daar een geldbedrag voor, als compensatie, dat ze vrij mogen besteden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de afstand van de windmolens tot de woningen en van de opbrengst van het windpark.

Nieuwe kans

De stichting die het gebiedsfonds beheert heeft geen reactie gehad van 41 huishoudens die wel recht hebben op geld uit de insluitingsregeling. Secretaris Kai Waterreus van de stichting die het gebiedsfonds beheert, denkt dat een deel van de inwoners dat tegen de windturbines is principieel niet reageert.

"Niet iedereen wil het geld hebben, dat is een eigen keuze. Mensen kunnen in oktober bepalen of ze volgend jaar wel mee willen delen", zegt Waterreus. Het geld dat deze ronde overbleef, is verdeeld over de andere 155 huishoudens.

Burenregeling van start

Aan het einde van mei krijgen mensen uit de andere dorpen in Aa en Hunze en de gemeente Stadskanaal ook voor het eerst geld.

Inwoners die op minder dan 850 meter afstand van een windturbine wonen, hebben recht op compensatie. De hoogte van het bedrag hangt net als bij de andere regeling van de afstand tot de windmolens en de opbrengst van het windpark.

Geld van overheden en windpark

Het Gebiedsfonds Oostermoer wordt ieder jaar gevuld met geld van de eigenaren van het windpark, de Rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze. De overheden geven vaste bedragen, de bijdrage van het windpark hangt van de opbrengst van de molens af.

Het fonds is bedoeld als compensatie voor de komst van de windmolens en kan worden gebruikt voor projecten om dorpen leefbaarder te maken. De stichting die het fonds beheert keert twee keer per jaar geld uit.

Volgende ronde

Inwoners van Gieterveen, Bareveld/Nieuwediep, Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond kunnen in het voor- en najaar via hun dorpsbelangenvereniging projecten indienen. Voor elk dorp is jaarlijks een bedrag gereserveerd.