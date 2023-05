Vervolgonderzoek naar geluid windturbines Veenkoloniën, gemeenten houden locaties geheim

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben onderzoeksbureau LPB Sights opdracht gegeven voor het doen van vervolgonderzoek naar het geluid van windmolens in de Veenkoloniën.

Met het onderzoek willen de gemeenten achterhalen of een aantal windturbines aan de geluidseisen voor windmolens voldoet. Welke windmolens zullen worden onderzocht, houden de gemeenten voor zich.

Wel is zeker dat de onderzoekers zich in ieder geval gaan richten op plekken waar tijdens eerder onderzoek geluidsafwijkingen zijn gemeten. Dat is het geval op vier meetpunten: in Nieuwediep, Gasselternijveen, Drouwenermond en 2e Exloërmond. Afzonderlijke molens zijn niet genoemd.

'Invloed op onderzoek voorkomen'

De gemeenten willen ook geluidsonderzoek laten uitvoeren bij andere turbines, waaronder een aantal molens waarover veel geklaagd wordt door omwonenden. Over de precieze locaties en de periode waarin wordt gemeten, willen Borger-Odoorn en Aa en Hunze niets kwijt.

Op die manier willen de gemeenten voorkomen dat de eigenaren van het windpark invloed zouden kunnen uitoefenen op de metingen, door bijvoorbeeld molens stil te zetten wanneer de onderzoekers aan het werk zijn.

"We gaan er niet vanuit dat de eigenaren van het windpark de resultaten willen manipuleren. Maar we willen wel de onafhankelijkheid van het onderzoek waarborgen."

"Dat moet voorkomen dat er achteraf een suggestie kan ontstaan dat het windpark invloed heeft gehad", verklaart wethouder Kiena ten Brink van de gemeente Aa en Hunze.

'Voldoen ze aan de normen?

"We willen met het vervolgonderzoek kijken of die turbines voldoen aan bijvoorbeeld de huidige geluidsnormen", legt haar collega-wethouder Henk Zwiep van Borger-Odoorn uit. "Wij verwachten daaruit nadere gegevens te krijgen over de windturbines die specifiek onderzocht worden."