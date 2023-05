ANWB: landelijk minder, maar in Drenthe juist meer recreatieve ruimte

De ruimte voor recreatie in Nederland staat onder druk, vindt de ANWB. Uit een onderzoek dat de dienst heeft laten doen blijkt dat de groene ruimte per inwoner drastisch is afgenomen. In veel provincies neemt door bevolkingsgroei de groene ruimte tot 2050 nog verder af. Drenthe vormt in de prognoses echter een uitzondering.

Op dit moment heeft Nederland per inwoner 308 vierkante meter aan recreatieruimte. Dat was in het jaar 1900 nog 1700 vierkante meter groen per persoon. Door bevolkingsgroei en toename van toerisme neemt de groene ruimte voor Nederlanders tot 2050 af met 32 vierkante meter als er niets wordt gedaan, aldus de ANWB.

Krimp

Maar in Drenthe wonen volgens voorspellingen van het CBS straks juist minder mensen. Als de prognoses waarheid worden neemt het aantal inwoners met 3,5 procent af van bijna 500.000 tot ruim 480.000. Het aantal vierkante meters groen per inwoner neemt dan toe van 972 in 2023 tot 1008 in 2050. Daarmee is Drenthe met afstand koploper van Nederland.

Maar wat Drenthe betreft vindt de ANWB het geen reden om de vlag uit te hangen. 'Bevolkingskrimp wil niet zeggen dat er in deze provincies geen opgaven zijn ten aanzien van ruimte voor recreatie', schrijft de ANWB in het onderzoeksrapport. 'De dynamiek kan binnen een provincie variëren. Daarnaast stopt de opgave niet bij de provinciegrens en kunnen provincies elkaar mogelijk ondersteunen.'

Behoefte in steden het grootst

De ANWB is van mening dat 2 tot 5 procent van het totale landoppervlak in Nederland uit recreatieve ruimte moeten bestaan. Recreatieve ruimte is namelijk "van groot belang voor de fysieke en mentale gezondheid en voor de leefbaarheid van het land".