Rekenkamer De Wolden pleit voor sociale kaart met overzicht van voorzieningen en activiteiten

Hoewel de gemeente De Wolden een breed aanbod heeft aan verenigingen, sociale voorzieningen en laagdrempelige hulpinstanties, weet nog niet iedere inwoner de weg ernaartoe te vinden. Schaamte en onwetendheid over de mogelijkheden spelen daarbij een rol, met name als inwoners hulp nodig hebben. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamercommissie.

De commissie raadt aan om een (digitale) sociale kaart te maken waarop alle sociale activiteiten, clubs en voorzieningen terug te vinden zijn. Naast sport-, cultuur, en- muziekverengingen kan hier duidelijk worden hoe inwoners terecht kunnen bij welzijnswerk, het Informatiepunt Geldzaken en het Sociaal Eetpunt. Het geheel aan dit soort organisaties en activiteiten heet het 'voorliggend veld'.

De Rekenkamercommissie onderzocht hoe dit voorliggend veld functioneert in De Wolden. "Hoewel er korte lijnen zijn tussen organisaties, ontbreekt een actueel totaaloverzicht aan activiteiten en voorzieningen. Zo ontstaat het risico op overlap en onderbenutting van aanbod. Een sociale kaart wordt dan ook gemist door de professionals."

Win-win

Een sterk voorliggend veld heeft positieve effecten op mensen, de omgeving en dus op de samenleving, stellen de onderzoekers. In het onderzoek vertellen mensen hoe ze genieten van sociale contacten op de biljartclub en hoe een gesprek met een praktijkondersteuner bij de huisarts kon voorkomen dat een 15-jarig meisje bij een psychiater terecht kwam.

Dat laatste laat zien dat laagdrempelige zorg (zonder indicatie) zorgkosten kan drukken. Problemen van inwoners komen zo al vroegtijdig aan het licht, waardoor kan worden voorkomen dat er later complexe, duurdere zorg nodig is.

Schaamte

In de dorpen in De Wolden bestaat een 'sterke verbondenheid', ziet de Rekenkamercommissie. Maar er valt nog winst te behalen, want een hechte gemeenschap kan ook zorgen dat hulp vragen moeilijker wordt. "Het leidt ook juist sneller tot schaamte, uitsluiting of een hogere drempel tot het vragen om hulp. Mensen kennen elkaar en zijn daardoor minder geneigd om moeilijkheden met elkaar te delen, omdat iedereen het dan weet", staat in het rapport. "Dit leidt er dan weer toe dat er soms pas in een laat stadium wordt ingegrepen, als problemen al complexer zijn geworden."

Daarnaast zijn er groepen niet goed in beeld, zoals nieuwkomers, eenzame ouderen en gezinnen met schulden. "Om de preventieve kracht te versterken is het van belang het bereik van het voorliggend veld te vergroten voor deze inwoners." De onderzoekers raden de gemeente onder andere aan om actief het gesprek op te zoeken met inwoners. Ook wordt aangeraden om met partijen uit het voorliggend veld in gesprek te gaan bij het maken van nieuw beleid. Door ook structureel beleid te evalueren op maatschappelijke effecten en preventie kan De Wolden beter inzicht krijgen in het effect van beleid.