Gevangenismuseum Veenhuizen zoekt nazaten kolonie voor expositie

Het Gevangenismuseum in Veenhuizen is op zoek naar nakomelingen van mensen die vroeger naar Veenhuizen werden gestuurd om heropgevoed te worden tot deugdzame burgers. Met hulp van hen wil het museum een kleine tentoonstelling opzetten.

Er zijn volgens het museum minstens 1 miljoen Nederlanders die afstammen van iemand die als wees, kolonist of landloper in Veenhuizen heeft verbleven. Aan de hand van foto's en voorwerpen is het de bedoeling dit, in samenwerking met het Drents Archief, in de expositie te laten zien.

Familiegeschiedenis

De tentoonstelling wordt samengesteld door conservator Alina Dijk. Zij vertelt dat ook in haar stamboom een veroordeelde bedelaar voorkomt. Haar over-overgrootvader is in 1848 overleden in het gebouw waar nu het Gevangenismuseum is gevestigd.

"Ik weet dat ik niet de enige ben met deze geschiedenis, maar dat er honderdduizenden mensen zoals ik zijn", zegt Dijk. "Nu het dorp 200 jaar bestaat, zou ik graag willen laten zien met hoeveel familiegeschiedenissen dit kleine Drentse dorpje verbonden is. En hoe kan ik dat beter laten zien dan door foto's van al die nazaten in een speciale expositie in het museum?"