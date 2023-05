Buitensport daalt: fitness is de nieuwe hype

Na de coronacrisis lijken we in een sportcrisis te belanden. Uit een rapport van sportkoepel NOC*NSF blijkt dat zo'n 700.000 Nederlanders die voor de pandemie wekelijks sportten dat nu niet meer doen.

Het landelijk beeld geldt ook voor Drenthe. "Vooral de georganiseerde sport in teamverband is nog niet terug op het niveau van voor de pandemie", zegt Hans Slender van Sport Drenthe. Zorgen zijn er vooral over de jeugd, de 12 tot 18-jarigen. "Die krijgen we maar moeilijk terug, evenals de kwetsbare groep. Het is funest dat we ze al op die leeftijd kwijtraken. Sport is een basis voor een leven lang bewegen, een basis voor gezond blijven en je doet er sociale contacten op. Onder jongeren nemen mentale problemen toe, sommigen voelen zich eenzaam. Sporten kan dan juist enorm helpen."

Fitness is booming

Hoewel de jeugd het sporten in verenigingsverband links laat liggen, is fitnessen in die leeftijdscategorie juist toegenomen, blijkt uit het onderzoek. Patricia de Weerd is eigenaresse van een sportschool in Hoogeveen. Dat beeld kan ze beamen. "Die toename onder jongeren is extreem. We hebben vanochtend nog een overleg gehad of we de gratis proefweek wel moeten aanhouden. In korte tijd hebben zich 120 nieuwe, jonge leden aangemeld." In vergelijking met andere jaren is het aantal leden met 30 procent toegenomen.

Sociale media en populaire influencers zoals Joel Beukers raken een gevoelige snaar bij de jongeren. "Zij laten de kinderen zien dat ze nu al kunnen sporten", aldus De Weerd. En dat werkt, want de jongste deelnemer van de Hoogeveense sportschool is 12 jaar. "Ik kijk die filmpjes ook. Ik wil me sterker en beter voelen." Een andere jongen, 15 jaar, heeft zijn voetbalclub, waar hij sinds zijn vierde voetbalde, verlaten. "Ik had daar geen lol meer in. Ik doe dit nu drie maanden, samen met vrienden. Beetje spieren kweken en vet verliezen."

Toch is het hangen aan apparaten op jonge leeftijd niet zonder risico's. "Ze denken allemaal al te weten wat ze moeten doen, maar het lichaam is nog niet volgroeid. Vraag om de juiste begeleiding", waarschuwt De Weerd.

Zwemsport is een stijger

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat meer mensen zijn gaan zwemmen. Waren dat er bijna 500.000 in 2021, in 2022 steeg dat aantal naar bijna 850.000 leden. Maar die landelijke trend herkennen de Drentse zwemclubs niet. Sterker nog, bij zwem- en poloclub De Spatters uit Beilen is het ledenaantal door corona gedaald. "We zijn zelfs aan het flyeren om ons ledenaantal op te krikken", zegt Martine Pomper. "We hebben nu 200 leden, maar als dat aantal verder daalt maak ik me zorgen over de toekomst van onze club."

"Ik kan niet verklaren waar die enorme landelijke stijging vandaan komt", zegt Frans Thomas van zwemvereniging Aqua'68 uit Assen. "Wij hebben een stabiel ledenaantal van 300. Tijdens corona is er geen teruggang geweest gelukkig, maar er is ook niemand bijgekomen."

Buitensport niet vasthouden

Tijdens de pandemie bleek de buitenlucht de beste plek om toch aan je beweging te komen, vaak individueel. Er werd meer gewandeld dan ooit en ook het fietsen zoals mountainbiken werd populair. Die sporten zijn nu op hun retour, blijkt uit het onderzoek van NOC*NSF. Slenders van Sport Drenthe denkt daarvoor een verklaring te hebben. "Mensen zijn sociale wezens, we willen vaak dingen samen doen. Ontmoeten is belangrijk en dat gaat nu eenmaal beter in verenigingsverband. Maar dat het zo snel zou dalen, dat had ik niet verwacht."