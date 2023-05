Gemeente wil huurwoningen voor jongeren in Smidswal Exloo

De gemeente Borger-Odoorn wil de Smidswal in Exloo, de boerderij naast het gemeentehuis, verkopen aan een partij die er huurwoningen voor jongeren in wil maken. Op dit moment staat de boerderij leeg.

"We willen er woningen in voor jongeren die binnen de huursubsidiegrens vallen", zegt wethouder Henk Zwiep. De gemeente is nu bezig om uit te zoeken met welke randvoorwaarden de boerderij in de verkoop gaat. Eerder was in de boerderij onder meer jongerenwerk gevestigd.