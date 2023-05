Hoogeveen wil winkeltijden op zondag definitief uitbreiden

Hoogeveen wil de winkeltijden voor bakkers, slagers, supermarkten en poeliers op zondag voor onbepaalde tijd verruimen. Dat doet de gemeente naar aanleiding van een verzoek dat de gemeenteraad vorig jaar heeft gedaan.

Vanwege corona mochten winkels op bepaalde tijdstippen op zondag al langer open. Juist om mensen beter te spreiden en problemen te voorkomen. Na de zwaarste periodes van de pandemie werd dat beleid nog voortgezet. Uit voorzorg, zodat het virus niet meer snel zou verspreiden. De uitbreiding van de tijdstippen loopt nog tot 1 juli, daarna gelden in principe de oude tijden weer.

Tenzij daar verandering in komt. Vorig jaar vroegen verschillende fracties of de gemeente niet kan onderzoeken of de verruiming definitief kan worden gemaakt. Die signalen kregen ze ook van verschillende ondernemers in Hoogeveen. De partijen dienden tweemaal een motie in met het verzoek. De gemeente komt nu met een voorstel om de tijden definitief aan te passen.

Nieuw beleid

De huidige afspraken voor winkeltijden in Hoogeveen komen uit 2013. Hoogeveen stelt nu voor omdat beleid aan te passen. Bakkers, slagers, supermarkten en poeliers mogen op zondag al van één tot vijf open. Tijdens de pandemie kregen ze ook de ruimte van 08.00 tot 13.00 en van 18.00 tot 22.00. Het voorstel is nu om die verruiming definitief toe te kennen. Praktisch gezien is het straks dus mogelijk dat de winkels de hele dag open zijn.

Ook is er de wens om de openingstijden voor de feestdagen aan te passen. Op eerste paas-, pinkster- en kerstdag is het de wens dat ze de hele dag open mogen. Datzelfde geldt voor nieuwjaarsdag. Op goede vrijdag is het voornemen dat de winkels in de avond open mogen. Daarnaast wordt er gekeken voor openingsmogelijkheden voor winkels tijdens de ramadanviering.

Voordelen

Hoogeveen heeft tijdens het onderzoek navraag gedaan bij verschillende ondernemersverenigingen, slagers, supermarkten, bakkers, kaas- en groenteboeren. Eén slager ziet de aanpassing niet zitten, de rest van de groep is voor wijziging van de tijden of heeft niet gereageerd. Uit een recente telefonische steekproef met de partijen is nogmaals gebleken dat de ondernemers voor zijn.

De gemeente heeft een aantal verschillende dingen geconcludeerd na het onderzoek. "In de afgelopen jaren hebben de ons omringende gemeenten besloten om de mogelijke openingstijden voor retail en detailhandel te verruimen. Dat betekent dat het speelveld voor onze ondernemers niet gelijk is aan die van de verschillende buurgemeenten", is te lezen in het voorstel.

Navraag bij de ondernemers geeft aan dat er behoefte is aan ruimere winkeltijden zegt Hoogeveen. "We zien dat extra ruimte voor openstelling kan bijdragen aan een aantrekkelijk centrum, ook in de grotere kernen van de gemeente." Een bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat de horeca ook kan meeliften op meer activiteit als gevolg van de verruimde tijden denkt het college.

Kritiek

Een aantal partijen in de raad konden zich vorig jaar niet vinden in de moties. Onder andere leden van de SGP, het CDA en de ChristenUnie stemden tegen. "Wij hebben een andere visie op de zondag" liet fractievoorzitter Hetty Pullen van de ChristenUnie destijds weten "Het gaat om een stukje rust dat je moet waarborgen. Verruiming lijkt ons dan niet noodzakelijk."