Noorden wil Europese waterstofbank hebben

"Bij deze stellen we ons kandidaat. De Europese waterstofbank moet in het Noorden komen." Preciezer: in Groningen. Volgens de Groningse commissaris van de Koning René Paas is er een inhoudelijke én economische reden: bij GasTerra weten ze hoe ze energie moeten verhandelen, maar als de aardgaskraan helemaal dicht gaat, gaat die expertise verloren, net als de werkgelegenheid.

Paas dropte de kandidaatstelling tijdens 'Noord in Nieuwspoort', de jaarlijkse noordelijke netwerkbijeenkomst bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Geweldige handelsbank

De Europese Commissie kondigde in maart dit jaar haar plannen voor een Europese Waterstofbank aan. Deze bank is bedoeld om duurzame waterstofproductie te stimuleren en te investeren in de overgang van fossiele brandstoffen naar groene waterstof.

In de ogen van Paas, ook voorzitter Samenwerkingsverband Noord Nederland, is een waterstofbank "een geweldige handelsbank". Volgens EU-bronnen kan er 30 miljard euro aan waterstof per jaar door een Europese waterstofbank verhandeld worden.

We hebben een voorsprong

Geerte de Jong, projectmanager van de noordelijke waterstoflobbyclub HEAVENN (richt zich op productie, handel, transport en gebruik van waterstof in het Noorden) zegt dat het Noorden al veel ervaring heeft met aardgasdistributie en gashandel. "En we hebben een voorsprong op het gebied van waterstof", vindt hij. "Denk aan de bussen van Qbuzz op waterstof en Resato in Assen (waterstoftankstations, red.). Ook het Getec Park in Emmen gaat met waterstof als brandstof beginnen. Er zijn in het Noorden wel vijftig bedrijven met zo'n voorsprong. Die moeten we behouden en uitbouwen. Er kunnen zo'n 25.000 banen in het Noorden straks worden gecreëerd die direct of indirect iets te maken hebben met waterstof."