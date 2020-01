'Kapper Elvis Presley maakte na zijn dood het haar van de zanger zwart met mascara'

Peter van Wijk uit Een is een echte Elvis-fan. Hij was twee jaar toen Elvis Presley overleed in 1977. Zijn moeder had langspeelplaten van Elvis thuis en Van Wijk is bij het afspelen van die platen met het virus besmet geraakt. En daar is hij nooit meer van afgekomen.

Zijn liefde voor Elvis ging zo ver dat Peter van Wijk zelfs de kapper van Elvis Presley naar Nederland heeft gehaald. "In 2010 kreeg ik via een website in Canada live contact met kapper van Elvis, Larry Geller", vertelt Van Wijk. "Een Elvis Presley fanclub wist dat en heeft mij benaderd om hem naar Nederland te halen. Hij had er wel oren naar, en hoefde behalve een onkostenvergoeding ook niks voor zijn bezoek aan Nederland te hebben. En de Elvis Presley fanclub moest een donatie doen aan een stichting tegen kanker. "

Cadillac

Kapper Larry Geller zat in een hotel in Roden. "Via mijn toenmalige werkgever, een taxibedrijf in Norg, heb ik een oude Cadillac geregeld en de kapper van Elvis daar opgehaald", zegt Van Wijk. "Het was uniek en bijzonder. Toen ik in het hotel was kwam hij aanlopen en zei 'you must be probably Peter'. Hij is hier drie dagen geweest. Ik heb hem naar Groningen gebracht, daar heeft hij een speech gehouden, handtekeningen uitgedeeld, boekjes en foto's gesigneerd. Daarna is hij doorgereisd naar België voor een bezoek aan een fanclub daar."

Mascara

Peter van Wijk heeft nog steeds contact met de kapper van Elvis en dan vooral via sociale media. "Hij is 80 en op leeftijd, maar nog behoorlijk bij de pinken."

Nadat Elvis was overleden en lag opgebaard heeft Geller op verzoek van de vader van Elvis nog een keer het haar gedaan van de zanger. Van Wijk: "Wat niet veel mensen weten is dat Elvis eigenlijk grijs haar had. Maar Geller had geen verf bij zich om het haar zwart te maken. Hij heeft toen zwarte mascara gebruikt van een medewerkster van het mortuarium om het haar weer een zwarte kleur te geven."