Jan Zwiers nieuwe burgemeester Midden-Drenthe

Zwiers heeft de afgelopen jaren veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Tussen 2014 en 2020 was hij wethouder voor Belangen Buitengebied Coevorden in Coevorden, waarna hij in maart 2020 directeur werd van FC Emmen. Zeven maanden later stapte hij alweer op bij de voetbalclub, waarna hij wethouder en eerste locoburgemeester in Hoogeveen werd in een zakencollege.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werd inwoner van Aalden opnieuw wethouder namens Gemeentebelangen Hoogeveen. Zwiers: "Ik laat iets achter waar ik ook veel plezier had, de gemeente Hoogeveen. Maar dit is voor mij een unieke kans. Dit is de gemeente waarvoor ik wil gaan."

Vanaf september aan het werk