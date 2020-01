Nieuw kunstenaarscollectief gaat van start in Emmen

De loods aan de Kapitein Grantstraat wordt de komende tijd van binnen omgebouwd. Centraal komt een kunstgalerie met daaromheen meerdere ateliers. Ook komen er ruimtes om workshops te geven. "We hebben expansiedrift", vertelt Knegt. Hij wil dat het een kunstenaarscollectief wordt.

Tot voor kort was Knegt de eigenaar van een galerie in het Rensenpark, de voormalige dierentuin. "Dit is een hele mooie plek", zegt Sturing terwijl ze in de oude galerie staat. Die ruimte was echter te klein om het collectief te realiseren. Zo waren er geen toiletten aanwezig in het pand. "Het is een kwestie van kiezen. Dus op naar nieuwe plannen "

Onlangs is besloten om het Biochron, het complex waarin de oude galerie zat, te slopen. Zondagmiddag is de galerie voor het laatst open.

Het pand waar het Micksart Collectief in trekt (foto: RTV Drenthe)

Het collectief neemt plaats in een pand op een industrieterrein, naast een grote kringloopwinkel. Knegt verwacht dat dit zorgt voor extra aanloop. "Als je iets unieks doet, dan zoeken mensen je op", denkt hij.

Vooralsnog neemt het kunstenaarscollectief alleen het voorste deel van de loods in gebruik. Het is de ambitie om ook het naastgelegen deel erbij te nemen dat een keer zo groot is. Om dat te kunnen inrichten wordt een crowdfundingsactie gestart.