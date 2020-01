Hilal Ben Moussa heeft geen spijt van mislukt Roemeens avontuur

"Ik geef mezelf twee weken". lacht Ben Moussa. "Nee hoor, zo kijk ik niet. Ik hoop gewoon dat ik snel aanpik en van waarde kan zijn."

In zijn periode bij ACS Sepsi Sfântu Gheorghe hield hij zijn oude club continu in de gaten. Ik heb geen wedstrijd gemist en bovendien heb ik heb met veel jongens contact gehouden en met Nick, die er helaas niet bij is, was dat contact zelfs dagelijks."

Wat er mis ging? De directeur vertrok na twee weken." Hilal Ben Moussa over zijn korte periode in Roemenië

Spijt van zijn, sportief gezien, mislukte avontuur in Roemenië (hij speelde slechts één wedstrijd) heeft de geboren Utrechter niet. "Nee, zeker niet. Sterker nog.. ik zou het zo weer doen. Ik heb de keuze weloverwogen gemaakt, ben niet over één nacht ijs gegaan. Alles zag er goed uit. De faciliteiten op de club, de trainer had een goed cv en ook qua financiën was alles prima. Wat er wel mis ging? De directeur van de club vertrok twee weken na mijn komst en toen is er veel veranderd, ook in de selectie. Ik heb vervolgens wel vier maanden alles gegeven om basisspeler te worden, maar die hoop bleek ijdel."

"En toen", zo laat Ben Moussa weten, "heb ik Dick Lukkien gebeld en die was meteen positief."