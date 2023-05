Jan Zwiers trots op voordracht als burgemeester Midden-Drenthe: 'Ik heb oog voor mensen'

Op het moment dat Jan Zwiers hoort dat hij wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe, springt hij net niet letterlijk een gat in de lucht. Maar blij met zijn aanstaande benoeming, is de 56-jarige inwoner van Aalden zeker. "Als je dan zover komt in het sollicitatieproces, hoop je dat je het wordt natuurlijk. We hebben als gezin wel even bij elkaar gezeten om dit te vieren."

Uit de 21 kandidaten is de wethouder van de gemeente Hoogeveen gekozen. Voorzitter Robert Brouwer van de vertrouwenscommissie gaf gisteravond aan dat Zwiers in hun ogen de perfecte kandidaat is, omdat hij "een warme persoonlijkheid is, die mensen kan verbinden. En hij heeft oog voor de medemens. Dat vinden wij belangrijk."

Plattelander

Zwiers: "Dat breng ik graag in in Midden-Drenthe. Ik heb oog voor mensen, heb empathie. Dat kan ik goed kwijt in zo'n mooie plattelandsgemeente." Want het plattelandsgevoel trok de voormalig directeur van FC Emmen. "Ik ben een plattelander, ben in het dorp opgegroeid. En ja, dan heb je daar wat mee."

In Midden-Drenthe zal hij waarnemend burgemeester Cees Bijl opvolgen, die was waarnemer na het vertrek van Mieke Damsma. Vanwege een moeizame relatie met de gemeenteraad legde zij op 15 november 2021 haar taken neer. Voor een soortgelijk scenario is Zwiers niet bang. "Ik zie niet zo snel donkere wolken. Ik ben ooit zonder ervaring in Coevorden begonnen. Dat is ook best wel goed gegaan."

'Niet weglopen voor uitdagingen'

Ook in Hoogeveen, waar hij sinds 2022 wethouder is namens Gemeentebelangen Hoogeveen, was het onrustig toen hij instapte. "Dat staat in geen vergelijk met Midden-Drenthe, want daar hebben ze de schwung er inmiddels goed in. Uitdagingen zullen we ongetwijfeld tegenkomen. Daar moet je niet voor weglopen. En als je nergens fouten maakt, leer je ook niets. Dus die zullen er ook komen. We gaan gewoon lekker aan de slag."

Ondanks dat hij uitkijkt naar zijn nieuwe klus, vindt Zwiers het jammer om te moeten stoppen in Hoogeveen. "Ik wil zo lang mogelijk blijven om het goed over te kunnen dragen. Ik heb hier naar mijn zin en heb een goed contact met de samenleving. Een warme overdracht is altijd mooi als je dat kunt bewerkstelligen. Ik heb hier leuke collega's in het college en een fijne raad."