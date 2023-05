Zorggroep Treant opent proeftuin om ouderenzorg een opkikker te geven

Collega Buning loopt direct naar de slaapkamer, want volgens haar is er nog meer te testen. "Op het matras ligt een kussen waar muziek uit komt. Bewoners ontspannen daardoor, waardoor ze bijvoorbeeld sneller in slaap vallen. We proberen dus op verschillende manier om de mensen te helpen."

De verpleegkundige vervolgt haar weg naar een ruimte naast de slaapkamer. "Dit is een snoezelruimte", gaat ze verder. "Hier liggen allemaal spullen die prikkelarm zijn voor de mensen." Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een buis met water die verlicht wordt met verschillende kleuren. Ook liggen er zachte objecten die mensen kunnen aanraken, zoals een handschoen van wol. "En er zijn knuffels die ze kunnen vasthouden."

Werkdruk verminderen

Het onderzoekslab is er dus om de ouderen beter te ondersteunen. Veel proefjes zijn al uitgevoerd en met succes zegt Hartgers. "Bij de rollator kunnen we merken dat het een geslaagde proef is. Het helpt echt. Maar we komen er soms ook wel achter dat dingen niet werken en dat is ook goed. Daar is dit project ook voor bedoeld, om te onderzoeken wat wel en wat niet werkt. We hebben bijvoorbeeld een test gedaan met een heupairbag, die wikkelen mensen om hun heupen. Als ze vallen, landen ze op een kussen. Bij mensen met dementie werkt dat echter niet zo goed zijn we achter gekomen."

De nieuwe ontwikkelingen zouden de zorgkosten in de toekomst kunnen drukken. Maar volgens de projectleider is er nog een ander thema dat opgelost zou kunnen worden doormiddel van de innovaties. "Het werk is soms best lastig vanwege krapte op de arbeidsmarkt. We hebben moeite om de roosters rond te krijgen met het personeel dat we nu hebben. Als verschillende innovaties straks succesvol zijn, dan kan het helpen om de werkdruk bij onze medewerkers weer te verlichten. Dat is natuurlijk ook een doel."

Andere organisaties profiteren